Los concursantes de Supervivientes compitieron por equipos en el juego de recompensa. La recompensa era un gran cocido madrileño, aunque no bastaría con ganar el juego para comerse todo el plato.

Tras declararse ganador, el equipo formado por Artùr, Alma, Manuel, Bosco y Raquel debió jugar a una ruleta para saber qué podían comer del cocido, aunque todos tuvieron el caldo y dos zanahorias aseguradas.

Bosco pudo coger todos los garbanzos que quisiera, pero ningún otro alimento. Raquel, la mitad de todo lo que había en la mesa, Alma sólo una cucharita de cada cosa. Manuel tuvo 30 segundos para comer lo que quisiera.

¿Qué os ha parecido la decisión de Asraf sobre la recompensa de Artùr?



🔁 Yo habría hecho lo mismo

❤ Yo le habría dejado comer



🏝 #SVGala11

Artùr fue el que peor suerte tuvo, pues debió elegir un enemigo del equipo contrario. Eligió a Asraf, y este tuvo que decidir qué podía comer Artùr: "Nada, porque no me esperaba ese ataque para nada".

Tras el juego, Asraf se disculpó con su compañero: "Teníamos una unión antes de entrar aquí. Me he arrepentido al segundo". Artùr, por su parte, aceptaba las disculpas, pero seguía enfadado por no comer.