Aguasantas Vilches propone un diseño para vestir a Terelu Campos en la 'Sálvame Fashion Week': "Se merece estar"

Terelu Campos se ha llevado una sorpresa este jueves en Sálvame. Como el resto de sus compañeros, dos diseñadores amateur le han mostrado sus propuestas para vestirla en la próxima edición de la Sálvame Fashion Week, pero en el caso de la presentadora, una de las aspirantes era un rostro conocido.

Se trataba nada menos que de Aguasantas Vilches, quien visita últimamente el plató de la tertulia de Telecinco para hablar de Raquel Bollo y del paso de Manuel Cortés por Supervivientes. La conductora del espacio de Telecinco no se esperaba ver a la joven allí. "¿Qué haces aquí?", le ha lanzado al verla.

La exconcursante de GH VIP le ha mostrado el diseño que le haría para el evento: "Es un traje clásico. Yo no dibujo muy bien, pero en cuánto te lo veas puesto vas a flipar, porque es precioso. Lleva una flor con tul que cae hasta el suelo".

"No me hubiera imaginado ni de lejos ver a Aguasantas aquí, haciéndome un diseño", ha expresado Terelu. La decisión no podía ser tomada por ella, y finalmente la responsable ha escogido el modelo propuesto por la otra diseñadora.

Sin embargo, la presencia de Aguasantas ha sorprendido también a todos los compañeros, especialmente a Kiko Hernández. "Yo no soy un especialista en moda, pero quiero impugnarlo. Yo creo que Aguasantas se merece estar en la Fashion Week", ha lanzado el colaborador, quien se ha levantado a buscarla.