Más vigilancia, deportaciones exprés, controles con pulsera... EE UU blinda la frontera ante la llegada de miles de migrantes

Ya lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden: los próximos días serán "un caos" en los 3.200 kilómetros de frontera con México. Será así porque este jueves (a las 00.00 del 12 de mayo, hora de Washington) deja de estar en vigor el Título 42. Esta norma ha servido al país para expulsar a migrantes indocumentados al no permitirles solicitar asilo.

El Título 42 se aplicaba por su teórico beneficio para la salud pública del país. La medida comenzó a aplicarse en 2020 durante la Administración de Donald Trump, a propósito de la Covid, pero la actual de Biden la ha mantenido. Hasta hoy. En teoría, EE UU cambia de política migratoria.

"Lo que estamos haciendo ahora es hacer la migración legal más ágil, y la migración ilegal más corta (...), para que la gente sepa que hay una forma legal para llegar aquí y otra que no lo es", ha explicado Biden. En realidad, sin el 42, la Casa Blanca recupera el Título 8, el que existía anteriormente, pero con algunos cambios.

Como ha dicho el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fin del Título 42 "no significa que nuestra frontera esté abierta". Ante los periodistas ha recordado que "cruzar irregularmente es contrario a la ley y quienes no reúnan los requisitos para recibir ayuda serán devueltos rápidamente".

Migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. EUROPA PRESS

En realidad, si nos ponemos en la piel de un migrante guatemalteco que intente entrar en EE UU, las cosas no mejoran, o sea, cruzar no va a ser ahora más fácil. Mayorkas asegura que el hecho de que el 42 expire no significa una frontera abierta, sino "consecuencias más duras (en virtud del Título 8) para las personas que cruzaron la frontera ilegalmente".

Biden ha mantenido el Título 42 y ahora que lo deroga ha aprobado un plan para dificultar a los inmigrantes la solicitud de asilo basado en el Titulo 8. Se exige a los solicitantes de asilo adultos que para concertar una cita con funcionarios estadounidenses o solicitar asilo en otro país antes de llegar a EE UU, utilicen una aplicación para móviles, la CBP One.

Se puso en marcha en enero y se mantendrá con independencia del Título 42. El método supone la expulsión acelerada de algunos inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo, de modo que suscitó críticas de grupos de derechos humanos.

Migrantes junto a la valla que separa a México de EE UUen Ciudad Juárez. Luis Torres / EFE

Del Título 42 al Título 8

La aplicación del 8, que tiene décadas de antigüedad, supone que los migrantes podrían enfrentarse a consecuencias más graves por cruzar ilegalmente. Los solicitantes de asilo que crucen la frontera sin solicitar asilo primero podrían ser expulsados y tendrían prohibido entrar en EE UU durante al menos cinco años.

A cambio, con el Título 8 los plazos de tramitación son más largos que los de las expulsiones en virtud del 42. La Administración estadounidense lleva semanas ideando el nuevo mecanismo. Hace días informó de la apertura de Centros de Procesamiento en varios países latinoamericanos, con el objetivo de que los migrantes reciban asesoramiento antes de iniciar el camino irregular, para conocer así las vías legales.

Funcionarios del Gobierno han anunciado este miércoles nuevas medidas de seguridad. Es lo que llaman un plan "integral, multiagencia y multinacional basado en la aplicación de la ley, la disuasión y la diplomacia para gestionar humanitariamente la frontera". Estas son las principales medidas:

Las familias que puedan ser deportadas pero que expresen su intención de solicitar asilo o que presenten razones creíbles por las que podrían correr peligro en sus países de origen, podrán ser atendidas más rápidamente.

en sus países de origen, podrán ser atendidas más rápidamente. Hasta la vista, tendrán que adherirse a un toque de queda y llevarán una tobillera localizable para ser monitorizados.

para ser monitorizados. Si finalmente se niega su petición de asilo, serán deportados en menos de 30 días.

en menos de 30 días. Devoluciones en caliente : también serán deportadas en ese momento las personas que sean detectadas entre varios puntos de cruce en la frontera.

: también serán deportadas en ese momento las personas que sean detectadas entre varios puntos de cruce en la frontera. Los migrantes que no hayan solicitado asilo en un tercer país, si han cruzado desde un país centroamericano a México y de ahí a EE UU, no tendrán derecho a hacerlo en territorio estadounidense.

En palabras de Mayorkas, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional: "Esto será lo que os pase: seréis devueltos". Sólo en el año fiscal 2022 fueron interceptados en EE UU más de 2,76 millones de indocumentados.

Miles ya en la frontera

Los medios presentes en la frontera sur de EE UU con México dan cuenta de la llegada de un número cada vez mayor de personas en puntos como el cruce mexicano de Ciudad Juárez, frontera con El Paso. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense se prepara para que más de 10.000 migrantes crucen la frontera cada día. De hecho, se calcula que unos 35.000 ya esperan sobre el terreno.

Agentes fronterizos despejan la frontera de EE UU con México. LAPRESSE

Así, en los últimos días, miles de personas se han concentrado en diferentes puntos de la frontera. Muchos esperan a que el reloj marque la medianoche del día señalado (el 12) para tratar de cruzar en ese momento. Otros, en cambio, intentan pasar antes de que se incremente la presencia policial.

Se enfrentan a temperaturas de más de 30 grados centígrados sin apenas lugares a la sombra. Además, vientos muy fuertes provocaron una tormenta de arena que duró varias horas.

Libertad condicional

Una multitud de inmigrantes en libertad condicional por motivos humanitarios se congregó este miércoles frente a las oficinas de la ONG Team Brownsville, en Texas. Entre ellos había migrantes de China, Venezuela y países centroamericanos.

Durante las dos últimas semanas, esta ONG ha estado recibiendo entre 800 y 1.000 solicitantes de asilo al día, nforma CNN. Sólo el martes, gestionó los papeles de 844 migrantes, entre ellos 30 niños, y está funcionando al máximo de su capacidad.

De la parte oficial, Washington desplegarán unos 24.000 "oficiales del orden" en la frontera, además de unos 400 "voluntarios". Además, se ha aprobado el envío de 1.500 militares que se sumarán a los 2.500 ya desplegados para dar apoyo logístico y administrativo a los encargados de inmigración. Unos 1.000 funcionarios de asilo para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble.