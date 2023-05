'Mask Singer' desenmascara a una campeona mundial y una actriz internacional y acaba con Ana Obregón duchada

Mask Singer regresó este miércoles a Antena 3 y lo hizo con muchas novedades. Entre ellas la de los investigadores, ya que a Los Javis, los veteranos, se han sumado esta temporada Mónica Naranjo y Ana Obregón. Esta última acaparó todos los focos, y más después de las últimas noticias sobre su vida persona, aunque el programa se grabó un año antes de que naciera su nieta por gestación subrogada.

Conducido por Arturo Valls, el primer programa de esta tercera temporada acabó con dos famosos desenmascaros. Compitieron seis: Alienígenas, Arlequín, Caballito de mar, Esqueleto, Faraona y Tigre.

Al acabar la noche, dos de ellos fueron eliminados del concurso y descubrieron su rostro. La primera, Arantxa Sánchez-Vicario (Faraona), "ejemplo de la mujer al poder, la primera en gobernar un imperio". "Lo he intentado hacer como cuando jugaba, lo mejor que he podido, lo he dado todo", señaló cuando se descubrió, detallando que se presentó al programa por su hijos. "He disfrutado muchísimo y no lo cambio por nada del mundo", analizó.

La segunda famosa descubierta, bajo el traje de Arlequín, fue la actriz internacional Tori Spelling, la inolvidable Donna de Sensación de vivir, que dijo que se presentó para que sus hijos vean que puede hacer "de todo".

La noche acabó como empezó, con Ana Obregón como protagonista viviendo un momentazo que recordó a su mejor etapa televisiva, hace ya algunos años, en la ducha. En esta ocasión acompañada de Los Javis.