La respuesta de Rufián a un periodista sobre la 'okupación' de Bonanova: "No contestamos a preguntas patrocinadas por nazis"

¡Qué vergüenza!



Qué poca sensibilidad y poca empatía hacia todas las personas que están sufriendo esta desgracia de la okupación.



Tienes el corazón podrido por dentro @gabrielrufian, no se puede caer más bajo de lo que has caído.



Los catalanes no nos merecemos esto.



Un… pic.twitter.com/rdevr5u0To