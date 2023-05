Desokupa echa un pulso a los okupas de la plaza Bonanova de Barcelona pese al operativo de los Mossos: "No nos para ni Dios"

"No nos para ni Dios. Nos vemos este jueves 11 a las nueve de la noche en la plaza Bonanova". Así de contundente ha sido este martes el fundador de Desokupa, Daniel Esteve, que a través de dos vídeos grabados en Barcelona que ha publicado en Twitter ha asegurado que mantienen su cita pese a que los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial para ese día ante la previsión de altercados.

La policía catalana contempla la posibilidad de enfrentamientos después de que el lunes Esteve anunciara en sus redes sociales que el jueves su empresa especializada en desalojos procederá a desocupar las fincas de El Kubo y La Ruïna de la plaza Bonanova, la primera okupada desde 2016 y la otra desde 2019. Esteve, además, invitó a personas de toda España a favor de la desocupación forzosa a presentarse allí para apoyarles, después de que los okupas hayan generado en las últimas tres semanas varios conflictos vecinales.

Ya estoy en Barcelona ratitas y desde aquí huelo vuestro miedo...



Habéis dormido bien?



El jueves empiezan las fiestas de la Bonanova!



TIC TAC#DesokupaManda#BonanovaGate pic.twitter.com/VYjd6A3ZP5 — Dani Dsk (@daniesdsk) May 9, 2023

Por su parte, ellos convocaron a los defensores del movimiento okupa y anarquista a concentrarse también el jueves a las 21 horas ante los dos edificios, para defenderles del eventual ataque de Desokupa.

Ante esta situación, fuentes de la policía catalana explicaron el lunes que, con la ayuda de efectivos de orden público (BRIMO y ARRO), cortarán el acceso a toda la plaza Bonanova para que no haya contacto entre ambos grupos. Los situarán a distancia suficiente, para evitar el lanzamiento de objetos de una concentración a otra. El conflicto ha obligado a convocar un encuentro entre los Mossos, el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana.

La policía catalana, según ha explicado Esteve, se ha reunido con él este martes "dos veces", pero ha afirmado que eso no detiene a Desokupa. "Seguimos con el plan trazado me digan lo que me digan", ha asegurado, y ha añadido que estarán al lado de los vecinos que apoyan el deslojo forzoso. No ha aclarado, sin embargo, si continúan con la idea de desocupar las fincas este jueves.

Esteve, no obstante, ha señalado que no pretenden "crear altercados", y en este sentido, ha dicho: "Si la policía nos dice que nos paremos en unas calles, nos pararemos, pero Barcelona hablará".

Por otro lado, ha afirmado: "Parece que ahora los malos somos los de Desokupa, los que ayudamos al pueblo, a los vecinos, pero la gente no es tonta, no les vais a dar la vuelta". Y ha recordado que "los okupas salieron con hachas a la calle" y que ayer lunes se dedicaron a "tirar piedras y objetos contundentes al patio de la Salle Bonanova, donde hay crios".

"Tica tac, Colau, te queda una mierda"

"El jueves 11 a las 21 horas las calles hablarán. Tic tac, Colau, te queda una mierda", ha concluido en uno de sus videos.

Ya hay un desalojo programado

Los dos edificios de la plaza Bonanova okupados pertenecen a la Sareb, que ya ha instado al desalojo: el de El Kubo está programado para finales de mayo, mientras que en el caso de La Ruïna el proceso judicial todavía está pendiente de una vista.

Fuentes de la policía catalana han apuntado que los Mossos evitarán cualquier intento de desalojo de las fincas que no sea el judicial. "Los lanzamientos en este país los hace la policía por orden judicial", han asegurado.

Los agentes han trasladado a la Fiscalía el contenido del vídeo de Esteve en el que convocó el desalojo -en el que dice: "Vamos a por vosotros, ratitas"-, para que dirima si puede ser constitutivo de algún delito.

Dispositivo permanente

Más allá del dispositivo previsto para el jueves, los Mossos han establecido uno permanente en la plaza Bonanova con agentes uniformados y no uniformados a raíz del "deterioro de la convivencia" entre los vecinos de la zona, los okupas y los partidos que han exigido el desalojo, como Cs, Valents o Vox. Estas formaciones se han concentrado en varias ocasiones allí junto a vecinos en contra de la okupación de las dos fincas, y este martes a las 20 horas tienen previsto volver a hacerlo.

Desde los Mossos han señalado que en estos últimos días, han detectado que los okupas de La Ruïna y El Kubo han empezado a "fortificar" los edificios, para lo que han levantado algunos muros, han puesto cemento en las ventanas y han acumulado materiales, previsiblemente, para poderlos utilizar en lanzamientos.

Las okupaciones de la Bonanova entran en campaña

El conflicto por las okupaciones de la plaza Bonanova se ha colado este martes en la campaña de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Barcelona.

El candidato de ERC a la alcaldía, Ernest Maragall, ha pedido evitar “cualquier estallido de violencia” ante las protestas convocadas el jueves. También ha acusado a la extrema derecha de “querer vivir del conflicto” y ha instado a las fuerzas de orden público y a la justicia a actuar desde la “responsabilidad” para “garantizar un final adecuado de todo este conflicto”.

Por su parte, el candidato del PP, Daniel Sirera, ha enviado una carta a la alcaldesa y candidata de BComú, Ada Colau, en la que le pide "la mediación del Ayuntamiento de Barcelona para que, junto con los propietarios de ambas fincas y los dos Juzgados intervinientes en los procedimientos de desalojo de las mismas, sean capaces de encontrar una fecha conjunta para dar cumplimiento a la orden legal de desahucio".

Sirera ha apuntado que le "preocupa, y mucho, la inacción del consistorio ante la actitud violenta de algunos" okupas, "la inexistente reacción ante el disparo de balines de rifles de aire comprimido contra algunos vecinos" y la "pasividad municipal ante el robo de vallas" para hacer "barricadas".

La alcaldable de Cs, Anna Grau, ha celebrado el dispositivo anunciado por los Mossos d'Esquadra y ha dicho que le parecen "muy buenas noticias" que Desokupa no pueda actuar, porque desde su partido defienden desocupaciones "institucionales" y no "empresariales ni mucho menos violentas". "Siempre hemos dicho que ni okupas ni desokupas", ha señalado.

Grau ha añadido que, como en las últimas semanas, Cs volverá a ir este martes a la plaza para apoyar a los vecinos que protestan contra la ocupación de los dos edificios y ha subrayado que Desokupa no está invitado a sus concentraciones "pacíficas y vecinales".