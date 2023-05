Los Mossos blindan la plaza Bonanova de Barcelona ante la previsión de incidentes entre Desokupa y okupas de dos fincas

Este martes y jueves, día en que empieza la campaña de las municipales, están previstos enfrentamientos entre la entidad Desokupa y las fincas de el Kubo y la Ruïna de la Plaza Bonanova de Barcelona, el primero okupado desde 2016 y el otro desde 2019, por lo que los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial para evitarlos.

Este martes está prevista una manifestación contra las ocupaciones, convocada por Ciutadans, durante la que la policía catalana desplegará un operativo de menos intensidad que el previsto para el jueves, dado que oficialmente no está convocada una contramanifestación.

La policía prevé enfrentamientos mayores el jueves después de que el líder de Desokupa, Daniel Esteve, colgara este lunes un video en sus redes sociales en el que anuncia que ese día procederán al desalojo de las dos fincas, cuyos ocupantes han generado en las últimas tres semanas varios conflictos vecinales.

En el vídeo, Esteve invita a personas de toda España que apoyan la desocupación forzosa a presentarse en la plaza Bonanova el jueves por la noche para concentrar efectivos de cara a lograr este objetivo.

🔴 ¡Llamamiento de Desokupa!



Daniel Esteve promete echar a los okupas armados del edificio de la Bonanova si no lo hacen los Mossos.



El jueves a las 21, Desokupa en Barcelona. pic.twitter.com/UoCm0l60Gj — Vito Quiles (@vitoquiles) May 6, 2023

En el bando contrario, los okupas de El Kubo y La Ruïna han convocado a los defensores del movimiento okupa y anarquista a concentrarse a la misma hora ante los dos edificios, en los que ahora viven unas 150 personas según los Mossos, para defenderlos del eventual ataque de Desokupa.

Fuentes policiales han asegurado que el dispositivo contará con efectivos de orden público (BRIMO y ARRO) y cortará el acceso a la toda la plaza Bonanova para evitar el contacto entre ambos grupos. Los situarán a distancia suficiente, uno a cada extremo de la plaza, para evitar el lanzamiento de objetos de una concentración a otra.

Las mismas fuentes aseguran que los Mossos evitarán a toda costa no solo los enfrentamientos entre ambas formaciones sino cualquier otro intento de desalojo de las fincas que no sea el judicial: "No pasará. Los lanzamientos en este país los hace la policía por orden judicial", ha asegurado una fuente de los altos mandos policiales de Mossos d'Esquadra.

Ambos pisos pertenecen a la SAREB, que ya ha instado el desalojo: el de El Kubo está programado para finales de mayo mientras en el caso de la Ruïna el proceso judicial todavía está pendiente de una vista.

En el contexto de estos posibles incidentes, los Mossos d'Esquadra han trasladado a la Fiscalía el contenido del vídeo de Daniel Esteve convocando el desalojo -en el que dice: "vamos a por vosotros, ratitas"- para que dirima si puede ser constitutivas de algún delito.

Más allá de los dispositivos de este martes y jueves, el cuerpo ha establecido uno permanente en la zona con agentes uniformados y no uniformados a raíz del "deterioro de la convivencia" que se ha producido en las últimas semanas, entre los vecinos de la zona, los okupas y las formaciones que han exigido el desalojo, como Ciutadans, Valents o Vox.

En los últimos días, estos partidos se han acercado y concentrado en la plaza Bonanova en contra de la okupación de las dos casas, la última vez apenas hace una semana, un hecho que ha incrementado la tensión entre las partes. También en estos últimos días, el cuerpo ha detectado que los okupas de La Ruïna y Lo Kubo han empezado a "fortificar" los edificios, levantando algunos muros, poniendo cemento en las ventanas o acumulando materiales, previsiblemente, para poderlos utilizar en lanzamientos.