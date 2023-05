Confiar en otra persona se está convirtiendo en una tarea cada vez más complicada. Si bien es cierto que conocer gente es mucho más sencillo ahora que hace años, pues podemos usar aplicaciones que nos permiten conectar con personas de otros lugares, también hay que estar muy alerta, pues no sabemos cuáles son las intenciones de la persona que se esconde tras la pantalla.

Este miércoles, María Martín, una redactora de Espejo Público ha contado en directo su experiencia con un estafador del amor. Así, la periodista ha recalcado que sospechó desde el principio cuando vio que recibía un mensaje en inglés y, por curiosidad entró en el perfil del usuario.

Tal como ha explicado Martín, el hombre se anunciaba en Instagram como un piloto de origen finlandés y de 27 años que presumía de ser políglota y de haber visitado 54 países. Al percatarse que podría tratarse de un estafador del amor, la joven comenzó a hablar con él, pero siempre alerta.

"Estoy pensando en el día en que pueda pasar tiempo contigo en persona. Quiero susurrarte al oído. Decirte todos mis pensamientos. Te quiero hoy, mañana, la próxima semana y siempre. No puedo vivir un día sin pensar en ti. Me preocupo cuando no sé nada de ti y cuando finalmente escucho de ti me calmo, me siento tranquilo y cálido. Eres mi ángel", señalaba el hombre que, al ver que María no contestaba, le escribió: "No tienes tiempo para mí. Es como si no me quisieras o buscaras a otro".

Tras el intento de cortejo, llegó el momento del "sablazo": "Me pide 95 euros en una tarjeta digital porque dice que, urgentemente, necesita unos libros electrónicos. Yo le sigo un poco el rollo y le digo que cómo lo tengo que hacer. Él me contesta con un email para que se lo mande a esa dirección. Le digo que lo he hecho, obviamente no le doy ese dinero, y él me dice que no le ha llegado nada, así que le digo que igual es que tarda un poco".

"Hoy le he dicho que creo que me está engañando y me acaba de enviar un mensaje hace unos minutos en el que dice: 'No tenías que mentir sobre hacer algo que no hiciste. Te tengo en alta estimo porque aprecio cada uno de tus pensamientos'. Encima, quiere hacerse él el despechado", ha concluido la periodista.