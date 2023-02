Las estafas están a la orden del día, pero una de las más dolorosas para las víctimas es aquella en la que se utiliza el amor como excusa para obtener otros fines, normalmente económicos. Un tema que, además, se ha dado a conocer aún más a raíz de la emisión del documental El timador de Tinder.

Este viernes, la abogada Bárbara Royo, colaboradora habitual de Espejo público, ha señalado que mantuvo una conversación con un estafador del amor. Por su parte, Nacho Abad, marido de Royo, ha apuntado que él también participó en la investigación.

Abad ha destacado que el estafador "no callaba", no paraba de intentar mantener una conversación fluida: "Esperaba que le pidiera dinero de un momento a otro". El periodista y criminólogo ha agregado que, en muchas ocasiones, la mayoría de las mujeres afectadas por este tipo de estafas no reconocen haber sido víctimas porque "les da vergüenza".

El periodista ha recordado, además, otros casos similares en los que los estafadores aseguraban trabajar en plataformas petrolíferas para, así, evitar los encuentros cara a cara con las víctimas. Bárbara Royo ha señalado que la persona con la que habló también le dijo que tenía este empleo.