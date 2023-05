Las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero acerca de los pactos parlamentarios entre Pedro Sánchez y Bildu han levantado grandes ampollas en nuestro país. Así, Ana Rosa Quintana no ha dudado en pronunciarse al respecto.

El expresidente del Gobierno apuntaba que en los pactos firmados con ETA se le prometió al grupo terrorista que podrían participar en la democracia si dejaban de lado la lucha armada. Es por ello que Zapatero ha destacado que apoya los pactos entre el actual presidente del Gobierno y Bildu.

Sin embargo, la presentadora de El programa de Ana Rosa no ha podido ocultar su indignación: "Lo que ha dicho Zapatero es verdad. Los que apoyaban el terror ahora los tenemos en el Parlamento. Es verdad que es mejor que estén en el Parlamento a que estén fuera. Pero, hombre, si hay algunos elementos que han sido condenados por terroristas, yo creo que no se puede pactar nada con ellos".

"Si hay un partido que ha nacido en esa izquierda y no tiene en sus filas a nadie que ha sido terrorista, sería más fácil para el presidente del Gobierno y de entender para la sociedad", ha agregado Quintana que, además, ha apuntado: "A ETA se la cargó la Policía, la Guardia Civil, la democracia y el Estado de Derecho. No se la cargó Zapatero con buenas palabras. Rubalcaba sí hizo mucho por la desaparición de ETA como ministro, Zapatero no".