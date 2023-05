Eva Hache habla de su divertido parecido con el piloto Russel y el 'youtuber' Nil Ojeda: "Deberíamos quedar los tres"

Eva Hache ha sido la última invitada al nuevo formato de entrevistas del youtuber Nil Ojeda, llamado 100 minutos. La cómica no ha podido evitar comentar el meme que asegura que ella y el streamer son la misma persona.

Por si fuera poco extraño confundir a Eva Hache con Nil Ojeda hay una tercera persona en la ecuación: el piloto de Fórmula 1 George Russell. Los tres han sido objeto de incontables bromas en las redes sociales en los últimos meses.

La presentadora ha asegurado que no le ha molestado nada la comparación y asegura que ve el parecido de ella y Russell. "Lo de Russel yo lo descubrí porque un domingo era trending topic", ha contado, preocupada de que había hecho algo mal: "Fue porque había ganado y directamente le llaman Eva Hache".

"Deberíamos quedar los tres", ha pedido al streamer, para que organice una entrevista a tres partes para poder demostrar en persona cuánto de verdad es el parecido.

Eva Hache también ha confesado que no sabía quién era Nil Ojeda hasta que le pidió la entrevista. "Te busqué y te dije que sí porque vi que no gritas en tus directos", ha comentado, entre risas.

"Me habían llegado memes, pero no sabía quién eras", ha reconocido: "Para la gente de nuestra generación hay una cantidad de gente que hace contenido que no damos abasto a conocerlos".

"Sé un poco por mi hijo que tiene 13 y es el que me habla de vosotros", ha añadido, revelando que "le satura" los streamers que gritan tanto que los escucha desde la habitación de su hijo.