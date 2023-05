Tras ser condenado a seis años de prisión por maltratar a su expareja y hallarse huido de la justicia, Carlos Navarro, más conocido como 'El yoyas', ha concedido una nueva entrevista en la que lanza un desafío a las autoridades que tratan de dar con su paradero.

Este lunes, En boca de todos ha hablado en directo con Fayna Bethencourt, expareja del agresor, quien a escuchado los audios que Navarro ha enviado a un medio de comunicación: "Vuelvo a decir que se ha cometido una injusticia y mi conciencia no me lo permite. Por lo tanto, quiero vivir con mi conciencia tranquila y aunque esté malviviendo prefiero estar así que no cumpliendo una condena injustamente. Es tan sencillo como eso".

Bethencourt, por su parte, ha comenzado su intervención en el matinal de Cuatro apuntando: "Quiero pedir disculpas por adelantado porque estoy especialmente indignada. Aunque normalmente mantengo las formas, me va a costar muchísimo hoy. La justicia le ha declarado y él sabe que es culpable. Lo que debería hacer es entregarse, pero fue tan cobarde para maltratarme como lo está haciendo para no entregarse. No se va a entregar porque no tiene ningún valor como ser humano".

En otro de los audios que el programa de Diego Losada ha emitido en directo, Navarro apunta: "Me ha destrozado la puta vida denunciando en 2018 unos hecho supuestamente acaecidos en 2013. Yo soy una víctima no solo de una mala mujer, sino de un sistema que no funciona". Unas palabras que han indignado, aún más a Fayna.

"Tiene que dejar de lanzarme mensajes y de ejercer violencia contra mí, que es lo que está haciendo. Y lo peor es que se le permite. Este personaje se retrata siempre que habla. Tanto mis hijos como yo nos sometimos a muchas pruebas para presentarlas en el juicio y él no fue capaz ni de presentarse ante la psicóloga porque es un mentiroso. Esta persona nos ha maltratado, a día de hoy sigue escondido y yo no veo que nadie haga nada al respecto", ha recalcado la mujer, visiblemente alterada.

"No me veo amparada por la justicia. A mí me dijeron que le estaban buscando y él se permite seguir saliendo en los medios que le dan cobertura a un fugitivo. Nos dicen que las mujeres estamos protegidas, pero no lo estamos", ha subrayado Bethencourt que, además, ha querido dejar claro que nunca concederá ninguna entrevista a los medios que le den voz a su maltratador.

De la misma manera, la mujer ha recalcado: "Su familia sufre por su culpa, no por la mía, sino por lo que él hizo. Evidentemente, no se ha ido del país. Carlos Navarro Merino no sabe decir la verdad, miente más que respira. Si insiste en que está en el extranjero, les puedo asegurar que sigue en España".

Finalmente, Fayna Bethencourt ha recalcado su sospecha de que alguien está ayudando a Carlos Navarro a mantenerse escondido: "Él dijo en su momento que prefería ser un prófugo que un reo. Que él esté en libertad es una condena más para mí porque él ahora está bien alimentado, con una pantalla para verme y verse porque le encanta. Los que le rodean le compran tabaco... Simplemente está esperando a que llegue el 2027 para salir de su agujero".