La bofetada que un hombre propinó a su pareja mientras ella participaba en un vídeo en directo de TikTok con otros tres jóvenes ha causado indignación tras hacerse viral. Los participantes del vídeo intentaron averiguar si la mujer estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su pareja, aunque esta aseguró que quien la había golpeado era su padre.

Una explicación que no convenció ni a los jóvenes ni al resto de usuarios, que animaron a Simona a denunciar a su pareja. Finalmente, ambos hablaron públicamente para decir que sí había sido su novio, pero que era todo un montaje para hacer show en directo.

Tras lo sucedido y debido a la cantidad de mensajes que recibían, ambos decidieron acudir a una comisaría de Soria para denunciar que estaban siendo víctimas de amenazas e insultos por parte de los internautas. Allí, el hombre fue detenido acusado de malos tratos contra la mujer.

El pasado miércoles, él salió en libertad y de la mano de Simona, quien aseguró que había "salido absuelto" y no se iban a separar. No obstante, en las últimas horas se han publicado algunas respuestas de la influencer en las que afirma que su pareja le habría dado "solo dos palizas".

"Justificar las agresiones de tu marido es absolutamente incomprensible", ha destacado este jueves Nacho Abad en En boca de todos. Además, el matinal ha contactado en directo con Fayna Bethencourt, víctima de maltrato por parte de Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas'.

"Ella, ante todo, normaliza ese maltrato, que es algo generalizado en las mujeres que sufren maltrato en la pareja. Durante años, a ella se le ha repetido que es normal que sufra esas agresiones si se porta mal. De hecho, lo justifica diciendo que cuando la ha pegado ha sido porque ha encontrado algo. Necesita ayuda", ha comentado Fayna.

"Yo, cuando veo a esta chica realmente siento miedo por ella porque necesita ayuda urgente. Ahora mismo, gente o mujeres como yo, que hablamos sobre nuestra vivencia de maltrato en la pareja y la hacemos pública, para ella somos un espejo en el que no le gusta mirarse porque no se reconoce. Yo entiendo que a muchas personas les cuesta entender esa negación que a nosotros nos parece tan evidente, pero como yo estuve ahí, puedo llegar a entenderla", ha agregado la mujer.

"Entiendo que tiene miedo. Hasta donde yo sé, convive con su agresor a día de hoy. Lo justifica porque él lleva años diciéndole 'yo te agredo porque tú te portas mal', que es el argumento que ella utiliza en todo momento. Dice 'sí, me ha pegado dos palizas'. Ella dice dos, pero te puedo asegurar que han sido más. Ella lo justifica con el argumento que él le da: 'yo te pego y te insulto porque te lo mereces'", ha apuntado Bethencourt que, además, ha añadido que "él siempre está detrás, ella es una marioneta y él es el titiritero".

"Yo le pediría a quien pueda hacerle llegar mi mensaje, que si quiere ponerse en contacto conmigo, me encantaría poder hablar con ella. Él no tiene por qué enterarse, Simona", ha destacado la exconcursante de GH 2.

Por su parte, Diego Losada ha comparado la situación que vivió Fayna Bethencourt con la que está pasando Simona, pues ambos casos han sido muy mediáticos. "Ese es el mayor miedo que yo tengo ahora mismo. Todo esto es una bomba de relojería en su hogar. Nosotros hablamos de ello, pero para ella esto es su vida, es su círculo y ella tiene la cabeza hecha un lío. Sobre todo, su agresor se va a encargar de transmitirle que el mundo exterior es el malo, que los quieren separar. Es una actitud muy común en el maltratador", ha dicho la entrevistada.

Finalmente, la mujer ha comentado la parte positiva de conseguir liberarse del yugo impuesto por un maltratador: "No es algo a lo que se llegue de golpe. No te despiertas una mañana y te das cuenta, es algo paulatino. Pero una vez que estás fuera vuelves a renacer, vuelves a acordarte de quién eres... A base de leer, informarme y mis propias vivencias, me he dado cuenta de que la situación de maltrato es como lo que pasa en una secta, un lavado de cerebro intenso. Cuando recuperas tu vida vuelves a ser tú, es una sensación indescriptible lo de respirar libertad. Es lo que yo deseo para ella porque estoy sufriendo por ella".