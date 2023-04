El entorno de Carlos 'El Yoyas' agrede a una reportera y un cámara de 'Fiesta'

Sigue la tensión en torno a la casa donde, según Telecinco, podría estar escondido Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', prófugo de la justicia. Fayna Bethencourt, su expareja, denunció a Carlos tras amenazarle a ella y a toda su familia, además de por los delitos de agresión brutales hacia la joven.

Hace unas semanas, según una información que le llegó a Saúl Ortiz en Fiesta, la detención de Carlos Navarro "podría ser inminente". "Han cercado muy estrechamente el sitio en el que se encuentra", aseguró el también colaborador de 20minutos. "Esta noticia la quiero poner en cuarentena, pero espero y deseo, por el bien de Fayna y su familia, que esta noticia sea cierta y este miserable, este torturador, acabe en prisión por muchos años", añadió Saúl.

Por eso, un equipo del programa se desplazó hasta el domicilio de su familia en Barcelona, según Emma, por las "informaciones" sobre el paradero de Carlos, que les habían llevado hasta ahí. Ahí fueron increpados por el padre de Carlos Navarro, según denunció el equipo desplazado hasta la zona.

Algo que ahora, semanas después, se ha vuelto a repetir. Aunque esta vez el asunto habría llegado a mayores. Según Arabella Otero, reportera desplazada hasta la casa, han sufrido una agresión que ha sufrido momentos antes de entrar en directo por parte del entorno de Carlos Navarro.

"Cuando nos estábamos preparando para entrar en directo, ha pasado un coche gris con tres personas en su interior que ha empezado a tirarnos más de una docena de huevos", ha detallado la periodista.

"A Óscar (el cámara) le han hecho daño en el cuello y a mí me han hecho daño en la espalda", contó Arabella, que asegura que ha recibido amenazas para que se marchen del lugar. "No sé qué miedo hay en esta zona, no sé qué miedo tienen a la información que vamos a contar hoy, pero solo estamos haciendo nuestro trabajo", defendió Arabella Otero.

Sobre la identidad de los presuntos agresores, dijo: "Suponemos que son tres personas del entorno de Carlos Navarro".