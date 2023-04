La infanta Elena "no soporta la vida que lleva" Victoria Federica y quiere que deje España

Victoria Federica quiere hacer carrera en el mundo influencer. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar acude continuamente a presentaciones, fiestas y distintos eventos, por lo que su modo de vida ha dado un giro radical al que tenía hace apenas unos años.

Además, esto haría que pase días enteros sin ir por casa, según cuentan desde Fiesta, motivo por el que, tal y como aseguró en exclusiva Sergio Garrido, la hermana del rey Felipe habría tomado una drástica decisión.

"La infanta Elena está muy cabreada con la vida que lleva su hija y se siente muy sola en su casa. No hacen planes de madre e hija porque ella puede salir de casa un miércoles y no volver hasta el domingo", contó el paparazzi, que aseguró que Elena de Borbón "no soporta la vida que lleva".

Por eso, y tal y como aseguró, su madre "está decidiendo dónde enviar a su hija", poniendo sobre la mesa dos opciones: Estados Unidos o Inglaterra.

"Es mayor de edad", intervinieron los colaboradores, que aclararon que la madre de la joven "no le puede obligar a abandonar España". "Yo tengo entendido que ella se quiere ir a Los Ángeles. Allí está le mundo más top de influencers", aseguró Sergio.

Paloma Barrientos aclaró que sigue estudiando en una universidad americana. "Me da la sensación de que podría irse y seguir trabajando a través de su agencia de comunicación".