La policía irrumpe en directo en 'Fiesta' y obliga a Emma García a detener el programa

Durante esta Semana Santa, Fiesta está siendo de todo menos tranquilo. El programa de Telecinco, que no ha tenido vacaciones en este periodo vacacional, vivió un tenso momento mientras informaba en directo desde Miami sobre la última hora de Ana Obregón.

Cuando conectaban desde plató con la periodista Kiti Gordillo, que daba la última hora sobre la actriz y su nieta recién nacida, Ana Sandra Lequio, esta estaba siendo recriminada por la policía por estar grabando a las puertas del edificio donde se encontraría Obregón.

"¡Un momento, un momento!", alertaba Emma al resto de colaboradores. "Estoy viendo imágenes en directo desde Miami donde está mi compañera... Es la policía, ¿no?", preguntaba, visiblemente preocupada por lo que estaba pasando. "No sabemos nada. Supongo que le está preguntando qué hace ahí, quién es, si están prohibidas o no las cámaras... Vamos a ver en qué termina todo", concluía, dando por terminada, de momento, la conexión.

Minutos después, Kiti Gordillo volvía a conectar desde Miami para explicar lo sucedido. "Un amable policía que nos ha explicado que no podemos estar aquí grabando porque habría que pedir una serie de permisos. No entendía que estábamos haciendo aquí, grabando un edificio", contaba, ya más tranquila.

"Le he dicho que venimos de España, que somos profesionales y la razón por la que estamos aquí. Pero me ha pedido que nos apartemos un poquito, porque con cámara profesional no podemos estar aquí, y por no tener mayores problemas con la policía, creo que va a ser lo mejor", detallaba Kiti.

Entonces, Emma García puso sobre la mesa que quizá hubiera sido la propia Ana Obregón quien hubiera llamado a las autoridades. "Aunque lo dudo", matizó después.