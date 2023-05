Eva Orúe, directora de la 82 Feria del Libro de Madrid: "No sé si leen más los políticos de derechas o izquierdas, pero todos compran"

Tiene, claramente, el tesón de los aragoneses, aunque los de allí lo llaman tozudez, que suena más. Eva Orúe (Zaragoza, 1962) es desde enero de 2022 directora de la Feria del Libro de Madrid. Se convirtió asimismo en la primera mujer que alcanza este cargo a lo largo de los 90 años que tiene la cita con la lectura más importante de España.

Orúe ha “cavado” en diversas trincheras antes de bañarse en libros, y esto es casi literal. Ha sido corresponsal en países y sus conflictos como Francia, Reino Unido y Rusia. Aunque ofició la carrera de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, ella cuenta que tuvo otra facultad que le enseñó más que las aulas: la radio. Esta zaragozana, que hace suyo el lema más vale maña que fuerza, conoce, además, los dos lados de la frontera: ahora promociona libros, pero antes los escribió. 'La segunda oportunidad'. 'Los triunfadores que supieron aprender de sus fracasos' va firmado por ella. Y otros, a cuatro manos con su mujer, la médica y escritora Sara Gutiérrez, como 'Locas por el fútbol', 'Historias de miopes' y 'Padres e hijos'.

Dice que le gustaría volver en algún futuro a la Feria como autora, pero por el momento, el 26 de mayo próximo cortará la cinta que inaugura una nueva edición en el Retiro de Madrid, el templo de los libros de cualquier primavera que se precie. Hasta el 11 de junio, Eva capitaneará este paseo cultural y primordial. Estos son sus gustos, sus inquietudes y sus deseos para esta prometedora Feria del Libro, en la que se esperan tres millones de visitantes.

Tres razones para visitar la 82 edición de la Feria del Libro de Madrid.No hay ninguna Feria a la que acudan tantos autores, ni que reúna tantas librerías (más de 100) y editoriales (más de 600), ni que organice tantas actividades (más de 400). Tres razones que se resumen en una: es la gran fiesta del libro en nuestro país.

¿Qué sorpresa se guarda en la chistera para lectores y paseantes?¡Si lo cuento deja de ser sorpresa! Pero, sin destripar nada: un cambio en el diseño, una mayor variedad de actividades y una idea que nos ayudará a sobrellevar los calores.

¿Qué autor imposible le gustaría tener firmando ejemplares este año?Me hubiera gustado conocer a Dorothy Parker, de quien alguien dijo que era la mujer más ingeniosa de la capital del mundo (Nueva York).

¿Qué tres libros recomienda la directora de la Feria de Madrid?Depende del día, del sitio y de mi estado de ánimo. En este momento, 'La impostora', de Nuria Barrios; 'Ceniza en la boca', de Brenda Navarro, y 'Lo demás es aire', de Juan Gómez Bárcena.

¿Qué tres libros no ha leído y le gustaría hacer aprovechando el certamen?Leer durante la Feria es tarea casi imposible, pero tengo en cartera 'El mago del Kremlin', de Giuliano da Empoli; 'Una salida honrosa', de Éric Vuillard y 'Los astronautas', de Laura Ferrero.

Un clásico imborrable.Si es uno… 'Las aventuras de Tom Sawyer', de Mark Twain.

¿Lee en ebook o en papel?Papel para deleitarme, y ebook en viajes y para cuestiones de trabajo.

¿Cuál es el mejor momento del día para usted cuando comienza la Feria?La reunión de la mañana con el equipo antes de abrir, cuando los problemas aún no han saltado y todo es posible.

Después de Madrid ¿cuál es su Feria favorita?Cualquiera de las que, en toda España, hacen del encuentro entre autores y lectores su razón de ser.

Periodista, corresponsal, escritora, gestora… ¿Cuál es su trabajo preferido y por qué?Dicen que cada momento tiene su afán, en mi caso, cada momento vital tuvo o tiene su actividad. Disfruté trabajando en la redacción, disfruté las corresponsalías, disfruto en la Feria. No soy ejemplo de nada, pero creo que es el secreto: disfrutar de lo que haces.

¿Es más difícil lidiar con el protocolo, con los libreros o con los periodistas en estos días?Lo más difícil, organizar y montar la Feria, conciliar los intereses de los expositores, ya ha pasado, ahora toca recoger el fruto… y hacer lo posible para que no se malogre.

¿Con qué sector se lleva “peor”: editores, libreros, escritores, políticos…?Me llevo bien con ellos porque soy una persona cordial… y porque buena parte de mi trabajo consiste precisamente en eso, en mantener buenas relaciones con todos.

Un viaje para ir leyendo tranquilamenteCasi cualquiera: las noches, en mi furgoneta, a la orilla del mar, son el momento y el sitio ideales.

¿Sueña con volver a la Feria algún día a firmar en una caseta, alejada de problemas y de gestiones?¡Tengo una edad en la que empiezo a soñar con la jubilación! Todos fantaseamos con la posibilidad de huir de problemas y gestiones, pero, al menos en mi caso, ellos corren más rápido. ¿Firmar en una caseta? Ojalá.

¿Qué libro le ronda en la cabeza como autora?Tengo una en marcha, pero tengo un deber de reserva. No por superstición, por discreción.

¿Suele leer en lengua original aquello que puede o solo traducido? ¿No se merecen los traductores su lugar en las casetas?Intento leer en los idiomas que entiendo, catalán, francés, inglés. En cuanto a la presencia de traductores en la Feria, el año pasado su asociación plantó una caseta propia y no era la primera vez, pero este año no han podido por razones que no tienen que ver con la organización. Desde luego, son siempre bienvenidos porque su tarea es esencial.

¿Qué amigos escritores tiene en el mundo editorial? De ir a cenar y a tomar café juntos…Mi vida personal me lleva, generalmente, lejos del ambiente editorial, pero tengo buenos amigos en él, casi todos, conocidos de hace años. A muchos de ellos los conozco desde que empezaron en esto. Espero que no te parezca mal que no dé nombres.

¿Por quién ha guardado usted fila cuando era simplemente una lectora de paseo buscando una firma?Confieso que por nadie, pero quizá porque como, periodista o en el tiempo en el que codirigí Ingenio de Comunicación, he tenido acceso a esos escritores admirados sin necesidad de hacer cola.

¿Qué hará cuando termine la Feria? ¿Irse de vacaciones? ¿O ponerse a preparar la siguiente?La Feria cerrará el día 11 de junio, y al día siguiente empezará el desmontaje. E inmediatamente después, mientras unos cierran la edición 2023, otros nos pondremos a planificar la del 2024.

En su opinión, leen más los políticos de derechas o los de izquierdasNo puedo contestar a esa pregunta, sólo decir que el año pasado nos visitaron de políticos de todos los colores y todos compraron libros, confío en que para leerlos. Sí recuerdo un caso curioso, la vicepresidenta Calviño, que vino con su padre (el que fuera director de RTVE, José María Calviño) y buscaron libros para regalar a personas y familiares concretos.

El tema central de este año es la ciencia. ¿Cree que la tenemos abandonada en términos literarios?Desde que decidimos que la Ciencia seria protagonista, muchos me han recordado la frase de Ramón y Cajal: “Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia”. Creo que, quizá espoleados por la pandemia, hemos tomado conciencia plena de ese agujero. Nuestra aportación para colmatarlo será pequeña, porque desde la Feria se puede hacer lo que se puede hacer, pero ruidosa.

¿Le preocupa el calor que se nos echa encima? ¿Teme que eso disuada al público de ir? ¿Habrá medidas sostenibles para evitarlo?Hace años, la preocupación era la lluvia; en las últimas ediciones nos preocupa el calor. Y es cierto que parte del público se retrae… Confío en que la temperatura sea la adecuada, y en la sabiduría de quienes nos visitan: que beban agua, que en su caso lleven gorros y abanicos. En cuanto a las medidas, las habrá, pronto las revelaremos.

Un deseo para esta Feria del Libro.Que sea lo que sus visitantes y expositores quieren. Incluso mejor.

¿Qué le gustaría que se dijese de usted cuando termine su mandato en la Feria del Libro de Madrid?Que le di un vuelco para que cambiara siendo fiel a su esencia (ojo, nada que ver con el cambiar todo para que nada cambie lampedusiano).