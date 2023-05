Agotadas las entradas de 'La Velada' de Ibai Llanos después de anunciar las actuaciones de Quevedo, Estopa, Rosario Flores y Ozuna

Ibai Llanos presentó este pasado jueves 4 de mayo ante más de 100.000 espectadores el cartel completo de artistas invitados a La Velada del año 3, el evento de boxeo entre streamers que contará con seis combates y seis actuaciones musicales, de momento.

Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa, Feid y Ozuna serán los encargados de animar al público entre peleas. El creador de contenido vasco, en colaboración con Gerard Piqué, ha reconocido que quería crear una lista de cantantes que juntara a toda la familia delante del televisor.

Por eso, ha incluido desde algunos de los cantantes españoles revelación del último año hasta estrellas consolidadas del panorama nacional e internacional. No obstante, aún quedan más nombres por anunciar.

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

Según ha explicado Llanos, uno de los artistas confirmados aún no puede revelar su presencia en Madrid el próximo 1 de julio por motivos contractuales externos a La Velada. Además, están trabajando con otro cantante más para darle el broche final a la noche.

La sorpresa de la rueda de prensa fue la entrada en directo de Ozuna, después de estar en El Hormiguero. El puertorriqueño avanzó que cantaría una de sus canciones más famosas últimamente: Monotonía, en colaboración con Shakira. Por motivos evidentes, no se espera que la colombiana acuda de invitada.

Ibai diciendo que cuidado suene Monotonía el día de la velada y Ozuna cagándose de risa JAJSJAJS pic.twitter.com/5BAvcfZBm3 — Nini🌬️ (@whosninii_) May 4, 2023

Como sea, aquellos que quieran disfrutar del evento en directo desde el Civitas Metropolitano ya no podrá adquirir su entrada, ya que las 58.000 localidades puestas ayer a la venta se agotaron en apenas una hora.

Hemos hecho sold out de un evento de 60.000 entradas en una hora.



Qué absoluta barbaridad. Intentaremos estar a la altura. — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

Antes de que terminase el directo e Ibai publicara el cartel completo, la mayoría de las entradas se habían agotado. El estadio del Atlético de Madrid es el recinto más grande jamás usado por el streamer para la competición de boxeo y, aun así, no ha podido con toda la demanda.

"Qué absoluta barbaridad. Intentaremos estar a la altura", ha escrito en su perfil de Twitter, nervioso por todos los comentarios sobre los problemas de visibilidad que puede tener un combate de boxeo en un estadio de fútbol.

Cabe recordar que los seis enfrentamientos entre streamers serán: Ampeter vs. Papi Gavi, Luzu vs. Fernanfloo, Marina Rivers vs. Riverss, Viruzz vs. Shelao, Germán Garmendia vs. Coscu y el plato fuerte de la noche: Amouranth vs. Mayichi.