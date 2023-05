Ozuna, en 'El Hormiguero': "Mi peinado requiere retoques cuatro veces a la semana durante cuatro horas"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita del cantante Ozuna, que comentó con Pablo Motos que actuará en la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo entre el Real Madrid y Osasuna en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

.@ozuna nos adelanta detalles sobre la actuación que hará el 6 de mayo en la final de la Copa del Rey y su gira #OzunaEH pic.twitter.com/ZpcanhSZo9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2023

El puertorriqueño también comentó algunas de las novedades que ha preparado para su próxima gira veraniega por España: "En Europa es difícil descansar porque hay muchas cosas que ver. Siempre que puedo hago turismo".

Pero el presentador no pudo evitar preguntarle por su elaborado peinado: "¿Es fácil mantenerlo? Porque mi corte es lo más normal del mundo y me lo retocan una vez a la semana", señaló Motos.

El invitado le contestó que "no es fácil mantenerlo, yo quiero quitármelo, pero mi equipo no me deja. Es que me lo retocan cuatro veces a la semana durante cuatro horas".