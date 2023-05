Algunos puntos de la ciudad de Madrid llevan siendo objeto de promesas electorales desde hace tiempo. Es lo que sucede con los terrenos del Abroñigal, de la antigua cárcel de Carabanchel o plazas como la de Jacinto Benavente. A menos de un mes para el 28-M, los candidatos municipales concretan sus propuestas. No obstante, muchas de ellas son ya históricas, al haber estado en los programas electorales de exalcaldes Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella o Manuela Carmena.

Entre los planes que han recuperado para estos comicios, se encuentran, por ejemplo, la vuelta del Madrid de los bulevares. Sin embargo, no solo los planes han resurgido del pasado, sino que también debates como el cierre o no de la incineradora de Valdemingómez.

Un nuevo uso a la estación del Abroñigal

En el sureste de la capital, hay una estación ferroviaria gigantesca. Se trata de la instalación de Adif Madrid-Abroñigal, a la que llegan cada día más de una decena de trenes de mercancías. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que estos terrenos podrían convertirse en "el futuro de la ciudad de Madrid en el sur" con la construcción de nuevas viviendas. La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, sostiene que podría convertirse en un gran centro universitario y tecnológico.

Almeida y Maestre no son los primeros en presentar promesas en lo que se refiere a estos terrenos. Gallardón, en 2008, propuso que la estación de Abroñigal se convirtiese en un gran intercambiador modal de transportes. Esta idea surgió para contrarrestar la idea del Ministerio de Fomento para convertir la estación en un nudo central del AVE. También tuvo planes para estos terrenos Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la alcaldía en 2007, prometió convertir la zona en un "gran puente urbano entre el centro y el este de la ciudad". Sin embargo, al no salir elegido para el cargo, no pudo desarrollar su proyecto.

Devolver los grandes bulevares a Madrid

Uno de los planes que la candidata socialista, Reyes Maroto, quiere llevar a cabo si consigue la mayoría tras el 28-M pasa por devolver a la capital los grandes bulevares. Y es que hubo un tiempo en el que este tipo de calles eran características de Madrid. Pretende actuar sobre el Paseo del Prado, entre otros puntos de la ciudad, para reducir el número de carriles de circulación y recuperar espacio para los peatones. Se trata de 'Madrid Próximo'. Sin embargo, no es una idea nueva. Un proyecto similar ya trató de desarrollarlo Gallardón, aunque no pudo llevarlo a cabo debido a la crisis económica y la falta de recursos.

Las diferencias entre las propuestas de la candidata socialista y el exalcalde popular eran las zonas a peatonalizar. Mientras que Maroto quiere actuar sobre Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, el Paisaje de la Luz, Tetuán y Villa de Vallecas; Gallardón pretendía recuperar las avenidas a imagen y semejanza de las antiguas (Alberto Aguilera, Sagasta o Génova). A pesar de ello, ambos proyectos comparten el incremento de zonas verdes, nuevos carriles bici y cambiar o reducir los carriles para coches.

De cárcel de Carabanchel a bloque de viviendas

En 2008, se demolió la antigua cárcel de Carabanchel. Antes de esta actuación, candidatos a la alcaldía y otros dirigentes han elaborado planes para los terrenos donde antes se encerraba a los detenidos durante el franquismo. Mariano Rajoy, cuando todavía era vicepresidente del Gobierno nacional, propuso que se instalase allí la comisaría del distrito de Latina, la Brigada de Extranjería y el Centro de Internamiento de Extranjeros.

Sin embargo, cuando el PSOE llegó a la Moncloa, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid en el que establecieron que los terrenos se destinarían a viviendas, un hospital y oficinas del Estado. Este fue el acuerdo que firmaron Gallardón y Alfredo Pérez Rubalcaba en 2009. Sin embargo, el plan acabó cayendo en el olvido y la promesa quedó en el olvido. La llegada de Ana Botella a Cibeles reavivó el tema. El Ministro de Interior que había en 2015, Jorge Fernández Díaz, y la exalcaldesa firmaron un nuevo convenio para desarrollar el planeamiento urbano del solar que ocupó la cárcel.

El proyecto volvió a guardarse en el cajón con la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de ese mismo año. Manuela Carmena pretendía construir allí un hospital público, atendiendo así a la reivindicación que los vecinos llevan haciendo décadas. En resumen, desde que la cárcel de Carabanchel fue derribada no ha habido movimientos que hayan conseguido darle un nuevo uso a los terrenos. Sigue siendo un solar.

No obstante, es una de las promesas que recuperan los candidatos para el 28-M. Almeida ya ha puesto sobre la mesa su propuesta para construir 600 viviendas, de las que el 20% estarán protegidas.

Las 12 plazas de Almeida y las 8 de Gallardón

Gallardón se presentó a las elecciones del año 2011 con un proyecto de remodelación de ocho plazas de Madrid. Se trataba de la Plaza del Rey, de Vázquez de Mella, del Carmen, de María Soledad Torres Acosta, del Callao, de Santo Domingo y de los Mostenses. El objetivo era hacer de estos espacios zonas "revitalizadoras" de la vida de barrio.

El proyecto que ha elaborado Almeida si consigue volver a ostentar el título de alcalde de Madrid tras el 28-M implica la transformación de doce plazas. Son distintas a las de Gallardón, pero persiguen lo mismo: devolver la vida de barrio a todas las zonas de la capital. Las actuaciones del actual edil pasaría por las plazas del Dos de Mayo, Pedro Zerolo, San Martín, las Descalzas, Tirso de Molina y Jacinto Benavente. Esta última, por ejemplo, ya estaba entre sus promesas electorales en 2019, pero al no haber podido aprobar los presupuestos de este año, las actuaciones no se pudieron llevar a cabo.

Tampoco es la primera vez que la remodelación de Jacinto Benavente está entre las propuestas de candidatos municipales. Y es que fue un elemento central en las reformas planteadas por los equipos municipales de Carmena, Ana Botella y Gallardón. Este último, por ejemplo, pretendía reubicar las estaciones de autobús y reordenar la circulación de vehículos con el objetivo de reducir el tráfico. Carmen, sin embargo, apostó por su peatonalización. Sin embargo, ninguno de estos planes llegó a entrar en funcionamiento.

Cerrar o no Valdemingómez, esa es la cuestión

Valdemingómez es otro de los asuntos que suelen convertirse en el centro de atención cuando los comicios municipales se acercan. El debate siempre ha estado centrado en el cierre de la incineradora o no. En 2007, por ejemplo, el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, abogaba por cerrar la planta y poner en marcha una nueva política medioambiental con la que generar menos residuos. Desde el PSOE también se mostraban ya en aquel momento en contra de que siguiese funcionado. Gallardón por el contrario, se presentó a las elecciones de 2011, con un programa electoral en el que proponía incrementar "la capacidad de incineración del Parque Tecnológico de Valdemingómez".

En la actualidad, con la incineradora todavía en funcionamiento, algunos de los candidatos municipales han cambiado su visión frente al asunto y otros se mantienen en las mismas ideas. Maroto o Roberto Sotomayor (candidato de Podemos) se han comprometido a cerrar Valdemingómez. Por su parte, el equipo de Almeida pretende seguir impulsando medidas que permitan una gestión más sostenible de los residuos, pero sin clausurar la planta. Defiende que, a día de hoy, todavía no es posible proceder al cese de su actividad.