Cada vez queda menos para que Cristina Pedroche salga de cuentas, que, previsiblemente, será a principios de julio. Por ello, la presentadora, que confiesa que seguirá trabajando tanto tiempo como el embarazo se lo permita, está centrada en su maternidad y ya tiene claro cómo quiere que sea su parto.

"Cuando llego a casa estoy más cansada de lo normal y tengo sueño todo el rato, pero estoy muy feliz", señaló el rostro de Atresmedia, sobre los síntomas de su embarazo, en un evento de Samsung en el que era imagen y al que acudió con un sorprendente top de mariposa que dejaba al aire su tripa.

Además, la colaboradora de Zapeando reveló cómo fue el momento en el que se enteró de que estaba embarazada. Comenzó cuando se fueron, ella y Dabiz Muñoz, de viaje a Yucatán en noviembre. "Me notaba rara, me daba todo asco, no me gustaba el café ni muchos olores. Estaba muy cansada y yo pensé que era el jetlag", contó.

Sin embargo, pensaba que no estaba embarazada porque se hizo un test y dio negativo: "Hice vida normal, me hice un tatuaje, bebí alcohol...". Y, ya de vuelta en España, en casa le entraron ganas de vomitar y, tras hacerse otro test, dio positivo.

Ahora, está completamente centrada en cuidar a su pequeña, para la cual ya tiene nombre pero no lo quiere revelar, porque luego "nace, ves otra carita y cambias de idea". "Le pongo la canción Flowers, de Miley Cyrus. Le voy a dar las herramientas para que sea una guerrera", aseguró.

Cristina Pedroche tiene claro cómo le gustaría que fuera su parto, pero, aun así, mantiene "una mente flexible". "Lo que quiero, sobre todo, es que sea un parto respetado en el que seamos mi bebé y yo los protagonistas", sostiene.

"Por mucho que lo lleves todo planeado, si la niña no quiere ponerse bien de espalda, pues tiene que acabar en cesárea y no pasa nada", defiende. Pero la madrileña aclara que lo que quiere es que la matrona y la ginecóloga le digan en todo momento lo que está pasando y ella sepa las decisiones que se van a tomar.

"Ahora dicen que hay que empoderarse y parir con dolor, y a lo mejor no es necesario. Si lo voy aguantando...", señala, sobre la posibilidad de no utilizar la epidural. "Estoy terminando el curso de preparación al parto y voy a hacer uno que se llama hipnoparto, que va con meditaciones y controlando la respiración. Yo, que medito tanto, a lo mejor llega un momento en que controlo el dolor. Pero los avances de la medicina están para algo".