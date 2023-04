Cristina Pedroche confirma que ya tiene nombre para su hija: "Quizás cuando le vea la cara me guste otro"

Cristina Pedroche está viviendo la última fase de su embarazo, y a falta de unos pocos meses para dar a luz, la madrileña ya habría decidido el nombre que le pondrá a su hija. Así lo ha explicado en Zapeando, dando pie a sus compañeros de bromas al respecto.

Al presentarla, Dani Mateo ha hecho un inciso: "Cristina Pedroche y...". Contra lo que esperaba el presentador, la colaboradora ha comentado que ya se barajan algunos nombres: "Es mi bebita, ya veremos".

"Me esperaría que tú, si estuvieras esperando un hijo, no tuvieras el nombre, pero yo, embazada ya casi de siete meses, ya lo tengo", le ha comentado la vallecana a Mateo. Eso sí, no ha querido adelantar nada: "Cuando nazca".

Pedroche ha justificado su decisión de esperar: "No vaya a ser que nazca y cuando le vea la cara vea que me gusta otro". "Si fuera por la cara todos los bebés se llamarían Sharpay, que es lo que parecen", ha bromeado el presentador, haciendo referencia a la raza de perro arrugada.