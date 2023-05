Amaia Montero demuestra su cariño a Gonzalo Miró tras sus últimas declaraciones

Desde sus extrañas publicaciones en redes y su posterior abandono de la vida pública, muchos son los amigos que no solo le han ofrecido su ayuda a Amaia Montero, sino que siempre que han hecho declaraciones públicas han hablado en muy buenos términos de ella. Y Gonzalo Miró es uno de los que más la ha apoyado.

La artista ha estado en proceso de recuperación, acudiendo a profesionales de salud mental e incluso, a finales de 2022, pasó varias semanas ingresada en una clínica tratando sus problemas de estrés y ansiedad.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que actualmente está en su Guipúzcoa natal, anunció meses antes un nuevo proyecto musical, que ahora tiene en stand by, pues no ha puesto fecha a su regreso.

Así lo corroboró también Gonzalo Miró, quien fue pareja de la cantante de 2009 a 2011. El presentador es uno de sus grandes amigos y mantiene un constante contacto con ella para saber cómo está, por lo que siempre que le han preguntado por ella ha hablado con mucho cariño y ha apostado por darle tiempo al tiempo.

Sin embargo, él sería uno de los primeros en alegrarse si Amaia Montero volviera a la vida pública. "He hablado con ella y pronto tendremos noticias de ella", declaró recientemente. "Cada vez queda menos. Todos estamos deseando que vuelva con más fuerza".

"Es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí a poquito", defendió. "No quiero ser yo el que ponga la fecha porque no es mi trabajo ni mi labor, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario".

'Story' de Amaia Montero. INSTAGRAM

Parece que estas palabras de Gonzalo Miró han llegado a oídos de Amaia Montero y se ha alegrado mucho de oírle hablar en esos términos sobre ella. Por eso, ha decidido responderle a través de Instagram.

La artista ha publicado en stories una foto de ambos juntos con una canción de fondo: I'll Be There for You, de The Rembrandts, sintonía de la serie Friends cuyo título significa "Estaré ahí para ti", lo cual parece ser una clara muestra de cariño hacia el que fue su novio y ahora es uno de sus mejores amigos.