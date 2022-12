Amaia Montero da nuevos detalles de su estado de salud: "No tengo fecha de vuelta"

Después de que Amaia Montero escribiera a Sálvame para asegurar que continuaba recuperándose y que volvería con "toda la fuerza del mundo", este sábado la cantante ha hablado con Socialité para aclarar cómo se encuentra tras pasar varias semanas ingresada en una clínica tratando sus problemas de estrés y ansiedad.

La que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh ha reconocido en el programa de Telecinco que siente un "agradecimiento eterno" con sus fans y que está "conmovida" por el cariño que han mostrado sus seguidores de las redes sociales: "En estos momentos se siente aún más el amor (...) Que la gente me quiera tanto que me llega al corazón".

Con relación a su regreso a la música, la cantante ha indicado que, en estos momentos, no se siente con fuerza para volver. Por ello, ha afirmado que se centrará en su recuperación y salir adelante, aunque no descarta volver en 2023 con un disco de homenaje a su carrera. "Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta", ha señalado.

Los mensajes de agradecimiento por parte de Amaia Montero coinciden con la misma semana en la que la cantante Aitana le hacía un homenaje a ella y a Dani Martínez interpretando en un concierto la canción Puede ser, a raíz de lo cual Amaia ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores. La preocupación por la salud de la artista comenzó, sobre todo, a partir del pasado mes de octubre, cuando publicó una imagen suya en blanco y negro en la que aparecía con un aspecto descuidado junto a la pregunta: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?".