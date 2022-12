Amaia Montero escribe a 'Sálvame' para hablar de su recuperación: "Volveré con toda la fuerza del mundo"

Recientemente, una persona que se encontró con Amaia Montero compartió imágenes y su testimonio con Sálvame, lo cual provocó que Kiko Hernández defendiera que la cantante iba a volver a la música con un gran disco. Tras esto, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh quiso enviar un mensaje para dar las gracias por sus palabras.

"Iba un poco desorientada. Iba con un amigo con la cara un poco ida", dijo el testigo, que aseguró que le costó reconocerla. En ese momento, el tertuliano quiso reclamar que la cantante va hacia delante en su recuperación y tendrá una espectacular vuelta a la música: "Está muy bien recuperarse y coger fuerzas".

Este jueves, Kiko Hernández ha vuelto a hablar sobre la artista, pues recibió una respuesta, a través de un mensaje, a su declaración pública en el programa. "He visto el programa y me ha encantado lo que has dicho, porque además es la verdad", le escribió Amaia Montero.

"Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras porque me han emocionado mucho", concluyó el mensaje de la cantante.

"¡Recupérate, Amaia, que eres muy grande!", ha dicho Kiko Hernández después de leer su móvil en Sálvame.