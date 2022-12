Primeras palabras de Amaia Montero tras salir de la clínica: "No es motivo de celebración"

Amaia Montero ha dado sus primeras declaraciones después de haber estado ingresada en una clínica durante un mes. Ha sido para Socialité, que se ha puesto en contacto con ella para conocer las últimas novedades sobre su estado de salud.

Así, la artista confiesa que estas fechas señaladas del año no están siendo una época de celebración para ella y, además, asegura que no está preparada para explicar exactamente qué le ha ocurrido.

"Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así", se limita a hacer la intérprete de La playa, que admite estar molesta con algunos medios de comunicación por cómo la han tratado a ella y a su familia. "Han sido bastante heavy"

La cantante permaneció ingresada el pasado mes de noviembre debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que le provocaron los preparativos de su nuevo disco, según informó ¡Hola!

La intérprete necesitó recurrir a ayuda profesional para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo, algo que dejó ver en un post de Instagram que borró posteriormente, y en el que aparecía despeinada y con el rostro visiblemente cansado.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida", escribió la cantante, lo que desató las alarmas de que algo no iba bien.

Su hermana Idoia habló de su estado de salud y dejó claro que no estaba pasando por "su mejor momento" aunque, poco más tarde, contó a El Español que se encontraba mucho mejor y que estaba "bien".

La artista fue fotografiada a finales de noviembre, cuando le dieron el alta en el centro donde había estado ingresada, la Clínica Universitaria de Navarra.