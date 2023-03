Gonzalo Miró sale en defensa de su expareja Amaia Montero: "Volverá fuerte y pletórica"

En el Festival de Málaga no solo los actores fueron los protagonistas de la cita cinematográfica y prueba de ello ha sido Gonzalo Miró. El actor y presentador de televisión no ha dudado en conceder unas palabras a los medios de comunicación.

En la conversación con los micrófonos de Europa Press, Miró no dudó en hablar sobre su expareja, Amaia Montero. Y es que la que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh no se encuentra en su mejor momento en lo relacionado con su salud mental.

Sin embargo, durante los últimos meses la vasca ha vivido una enorme recuperación. Como aseguran fuentes cercanas a ella, "sus mejoras avanzan a pasos agigantados". Y, por lo que Gonzalo ha comentado en Málaga, todo apunta a que Amaia está más cerca de "volver a estar bien" que nunca.

El televisivo ha asegurado que "está mejor" y "dentro de poco ya tendremos noticias de primera mano y volveremos a ver su mejor versión, sin duda". De hecho, el malagueño no ha dudado en hablar de la buena relación que ambos mantienen: "Cuando la gente es buena y hay buen rollo, no tiene ningún misterio. ¿Cómo no vas a hablar bien de Amaia? Claro. Es un poco evidente".

Del mismo modo, manda un mensaje de ánimo a todos los seguidores de la cantante: "Entiendo que hay mucha gente, tiene muchos seguidores y mucha gente que ha estado preocupada por ella, pero que estén tranquilos, que vamos a volver a ver a Amaia fuerte y pletórica".