Yolanda Franquet, con discapacidad visual: "El trabajo me ha salvado la vida, mental y económicamente"

“Llevo diez años trabajando en el Grupo Sifu y vengo con una sonrisa, lo primero que hago es ir de punta a punta y doy los buenos días a todos los departamentos. Soy de las pocas personas que puedo decir que está trabajando en lo que me gusta. Obviamente no todos los días son ‘happy flowers’, pero estoy contenta”.

Yolanda Franquet tiene 57 años y nació con lo que llamaban entonces miopía galopante. Tiene un 30% de visión en un ojo y un 40% en el otro. Cuando era joven tuvo un accidente de moto y casi perdió la pierna, desde entonces tiene también algo de discapacidad motora. Yolanda es la secretaria del vicepresidente y del director general del Grupo Sifu.

“Empecé en una campaña de navidad, les gusté y me ampliaron el contrato para llevar temas de suministros. Salió una vacante de administrativa en presidencia, un puesto de nueva creación, y así llegué hasta aquí”, cuenta Yolanda. “Pasé de veinticinco horas a treinta y ahora a cuarenta. El puesto se consolidó conmigo y me siento orgullosa. Desde mayo del año pasado empecé a llevar la agenda del director general y del vicepresidente”.

Yolanda había puesto un negocio que salió mal y tuvo que cerrarlo. Su situación hace diez años era crítica. “Con 46 años además era bastante complicado encontrar trabajo. En Fundación Adecco me eligieron entre varias personas para trabajar en Grupo Sifu y me salvaron la vida, tanto económica como mentalmente porque yo ya no tenía ingresos, más bien mis ingresos eran negativos. Este trabajo me ha dado una estabilidad”.

Pasó de luchar por sacar adelante un negocio para sobrevivir a encontrar un trabajo donde fue respetada desde el primer momento. Hoy se celebra el día del trabajo y según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de 2021, el 34,6% de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 estaban en activo, una tasa 43,1% menor que la de la población sin discapacidad.

Yolanda ha vivido muchos años sin ser consciente de que tenía una discapacidad. Cuando entonces pensaba en discapacidad lo que le venía a la mente era una persona con discapacidad intelectual, no fue hasta empezar a trabajar en Sifu que descubrió la cantidad de tipos de discapacidad que existen. “A mí me hicieron bullying en el colegio por las gafas de culo de botella que llevaba, pero yo pensaba soy miope y ya está, no tenía ni idea de que tenía una discapacidad. He trabajado desde los 17 años y llevaba lentillas –de las primeras que hubo en España–, me iba defendiendo. Ten en cuenta además que todas las leyes que hay de discapacidad son relativamente nuevas”.

Aun así varias personas de su entorno la animaban para que comprobara si tenía una discapacidad reconocida y cuando fue a hacer la valoración de su discapacidad fue cuando fue consciente de que la tenía. “Si hubiera sido consciente antes habría tenido más beneficios que ahora, podría haber optado a becas, por ejemplo, pero al no saber… El que no sabe es como el que no ve”.

Yolanda llegó al Gupo Sifu gracias a que para entonces ya tenía la discapacidad reconocida. Por eso llamó a la puerta de distintas fundaciones buscando trabajo hasta que Fundación Adecco le ofreció la posibilidad de trabajar en Sifu. “Al final una situación muy mala me acabó trayendo una muy buena, que es estar trabajando aquí. Estaba en una situación que era hundirte o tirar para delante y como yo me considero una luchadora, tiré para delante. Pasé de la nada a tener un algo y ahora estoy feliz”.

Hasta llegar al Grupo Sifu Yolanda siempre había tenido empleos ordinarios. Sifu es un centro especial de trabajo para personas con discapacidad “y también está la empresa ordinaria que tiene también un mínimo de trabajadores que tenemos discapacidad”. Yolanda cree que cuando tu discapacidad es visible tienes más problemas que cuando no. “Yo me pongo mis lentillas y unos pantalones y no se me nota, pero me pongo las gafas y una falda, que entonces se me ven las cicatrices de la pierna, y te miran la pierna y la cara. Aquello de que se te quedan mirando, recuerdo una vez en el metro que le dije a uno espera, que me vas a ver bien y me di la vuelta para que me viera”, dice riéndose.

Yolanda participó también en la coral inclusiva, de personas con y sin discapacidad, del Grupo Sifu. “Actuamos en el Liceo en 2019, otra de las oportunidades que me han dado: cantar delante de dos mil personas. Fue algo espectacular. Imagínate, un silencio sepulcral pero sabes que hay dos mil personas mirándote y esperando a que empieces con la primera nota”.