El rock vuelve a Barcelona este fin de semana. Bruce Springsteen se subirá al escenario del Estadi Olímpic Lluís Companys junto a The E Street Band por partida doble. Los dos conciertos programados en la ciudad condal –la única parada que hará en España- serán el inicio de su nueva gira europea. Supone el regreso de Springsteen a la capital catalana tras siete años cuando lo hizo en el Camp Nou en la gira de The River.

El Boss y la E Street Band repetirán concierto en el Estadi Olímpic el domingo, dos actuaciones en las que el músico volverá a revivir el idilio que tiene con la ciudad. El cantante de 73 años vuelve a los escenarios para deleite de sus fans, que hace ahora un año agotaron las entradas para ambos conciertos en pocos minutos y desde hace días hacen cola para ser los primeros en acceder al recinto.

Con un sistema de organización creado estrictamente por ellos, August, uno de los organizadores de la cola, explicaba a 20minutos que "es algo que se hace en todo el mundo en los conciertos de Springsteen". El sistema empleado se basa en una lista donde apuntan los nombres de los fanáticos y un número (la posición de la cola). Una vez inscritos, estos fans deben acudir hasta en tres ocasiones al día para pasar lista y mantener su posición.

Bruce Springsteen en Barcelona firmando autógrafos a los fans. EFE

Springsteen acostumbra a hacer shows de casi tres horas, en los que suele interpretar una media de 30 canciones de sus mejores éxitos: desde los míticos Born in the USA y Born to run hasta las más nuevas como Letter to you o Nightshift.

Los fans, que llevan más de un año esperando los conciertos de Springsteen en Barcelona, estarán acompañados por unos invitados de lujo. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer, Michelle Obama, acudirán esta noche al concierto del cantante estadounidense en Barcelona y lo harán junto al director de cine Steven Spielberg y su pareja y el actor Tom Hanks y su mujer.

Las parejas son amigas y todos ellos están alojados en el exclusivo Gran Hotel La Florida, en la montaña del Tibidabo. Los Obama llegaron ayer por la noche a este hotel de 5 estrellas gran lujo y durante el día está previsto que visiten lugares emblemáticos Barcelona como la Sagrada Familia o el Museo Picaso.

Ante tal presencia de personalidades, especialmente por la presencia de los Obama, está en marcha un amplio dispositivo de seguridad en Barcelona. Los Mossos d’Esquadra han explicado que a partir de este viernes, a las 16 horas, se activará un dispositivo policial junto a la Guardia Urbana de Barcelona. Se prevé la realización de patrullaje dinámico intensivo en el entorno del Anillo Olímpico, el uso de drones, controles preventivos por parte de las Unidades de Subsuelo y Canina, prevención de incidentes de orden público en los accesos y mantenimiento del desarrollo del concierto y de la salida del mismo.

En cuanto a la movilidad para los asistentes, con motivo de los dos conciertos de Bruce Springsteen en el Estadi Olímpic, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), habilitará servicios especiales de autobuses de bajada cuando finalicen los conciertos, a partir de las 23:30 horas aproximadamente, entre el recinto y la plaza de España. Para estos servicios serán válidos todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado. Estos vehículos llevarán el indicador de línea Pl. España - Estadio Olímpico.

Para subir hasta el Estadio Lluís Companys desde TMB recomiendan utilizar la línea 150 de bus, que también se reforzará tanto hoy por la mañana como la mañana del domingo con motivo de los conciertos. Respecto al metro de Barcelona, todos los viernes funciona hasta las 2 de la madrugada y el domingo, al ser 30 de abril, vigilia del festivo 1 de mayo, también cerrará a las 2 de la madrugada.

Los conciertos de Barcelona son el inicio de la gira europea de Springsteen, un tour que finalizará en Monza (Italia) el 25 de julio, y en el que habrá conciertos en ciudades como Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich, (Alemania) y Viena (Austria).

Passeig Olímpic, 15-17;Viernes 28 y Domingo 30 de abril a partir de las 21 horas; Entradas agotadas; brucespringsteen.net