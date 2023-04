José María Olmo, sobre Juan Carlos I y su supuesta cuarta hija: "El afecto existe y hay una comunicación entre ellos"

Este jueves, todos los medios de comunicación se han hecho eco del libro publicado por José María Olmo y David Fernández, King Corp: El imperio nunca contado de Juan Carlos I, donde ambos señalan que el emérito tendría una hija secreta llamada Alejandra.

Los dos periodistas revelen en la obra la existencia de una cuarta hija de Juan Carlos I, fruto de una relación ajena a la reina Sofía: "Tuvo una cuarta hija de una relación extramatrimonial con una aristócrata ligeramente mayor que él. Cuando Alejandro fue finalmente informada de que su padre era el rey de España, se produjo un discreto acercamiento".

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, Olmo ha explicado todos los detalles: "Es un episodio que cuando lo descubrimos fue absolutamente sorprendente... Se ha especulado con muchos posibles hijos, pero de esta hija en concreto no habíamos oído nada, pero hemos utilizado tres fuentes para poder publicar esta información".

"Nos pusimos en contacto hace muchos meses con la afectada para ver si ella quería reconocer esa relación con su padre, pero lo que nos ha trasladado su entorno es que ella prefiere vivir en el anonimato en el que ha vivido", ha señalado Olmo. Por su parte, Ana Rosa Quintana ha agregado: "Además, ella se ha criado con una madre y un padre. Una cosa es el padre biológico y otra es el que te ha criado toda la vida, por respeto a él".

Asimismo, Olmo ha informado acerca de la relación entre Juan Carlos I y Alejandra: "En realidad, existe una relación entre ambos. Ella nunca ha tenido el mismo reconocimiento, cariño ni recibido la misma atención que los hijos reconocidos del rey, pero ese afecto existe y hay una comunicación entre ellos. Es la única hija no reconocida públicamente que Juan Carlos I sí reconoce y de la que habla a su entorno. Él está muy orgulloso de Alejandra, habla muy bien de ella, es escueto porque no deja de ser una situación comprometida y tener cuidado para que no llegue a la población".

Desde el Club Social del matinal, Alessandro Lecquio ha destacado que "por supuesto" sabía quién es la chica a la que Olmo y Fernández señalan en su libro: "El abuelo de esta chica fue perceptor del rey y el abuelo de ella es el tío abuelo de mi mujer. La familia de mi mujer sabía el rumor".

"Es un rumor que se niega en la familia de mi mujer, es un rumor al que no damos ninguna credibilidad. Ella siempre ha hablado de su padre con un enorme orgullo... es decir, ¡de su padre!", ha agregado el conde. Cristina Tárrega, tras escuchar a Lecquio, ha matizado: "No tiene nada que ver, puede tener un padre biológico y luego ella considerar como padre al que le ha criado toda la vida".

Unas palabras ante las que Lecquio ha agregado: "Mira, mi madre era su prima hermana, su amiga y confidente y jamás me ha contado nada de esta historia, jamás. Y mira que me ha contado historias... pero esto... En la familia de mi mujer lo niega absolutamente. Es un rumor que les ha llegado, pero consideran que es absolutamente falso".

Finalmente, Alessandro Lecquio ha destacado que, aunque no se cree la información publicada por Olmo porque "esa chica no tiene ningún rasgo borbónico", ha confesado: "Conociendo al personaje, al rey emérito, no me extrañaría".