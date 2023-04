Mas carruajes, más público y más calor marcan el previo al festivo en una Feria en la que continúa la precampaña política

In crescendo. Así es la Feria de Sevilla. No importa que el termómetro roce los 40 ºC. El Real es un hervidero y no solo por el sofocante calor que aumenta a media que pasan los días, sino por la cantidad de personas que se dan cita esta semana en el recinto ferial y que convierten en una odisea, a paso de procesión, pasear por sus calles. Ya sea a pie o a caballo. Una aglomeración que es identidad de la fiesta. Aquí la diversión se mide en afluencia. Y sí, las jornadas del lunes y de este martes están siendo todo un éxito.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, en el que resalta la «gran afluencia de público, un nuevo máximo de carruajes y un aumento del 7% de pasajeros en autobús y del 10% en metro», registrado el lunes con respecto al mismo día del año pasado, que fue festivo. De hecho, en el primer día de la semana, el conteo analítico realizado en Portada se saldó con 304.000 movimientos de personas. Pese a ello y pese a las altas temperaturas todo transcurrió con normalidad. «El dispositivo sanitario apenas registró atenciones de gravedad y las ambulancias pudieron evacuar hacia los hospitales», como destacó el delegado municipal de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, tras la reunión del CECOP.

Continúa la precampaña en el Real

Como en días anteriores, políticos y personajes ilustres del mundo de la cultura, la sociedad y la empresa no faltaron a la cita en estos primeros días de Feria. Continuando con la precampaña, ayer martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, volvió a darse un baño de masas, entre feriantes que a golpe de selfi inmortalizaron la estampa. Del PP también estuvo el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la consejera Rocío Blanco y el candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. Todos ellos coincidieron con la secretaria general de CCOO, Nuria López, en la caseta de este sindicato, con motivo de la recepción ofrecida en dicho enclave. Por parte de IU acudió el coordinador general de Andalucía, Toni Valero, y el número dos de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez. De Adelante Andalucía, la portavoz Teresa Rodríguez, la candidata para Sevilla, Sandra Heredia, y el portavoz José Ignacio García. Entre ellos, destacados miembros de la sociedad, como el Hermano Mayor del Gran Poder, Ignacio Soro; el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, en la recepción de la caseta de la Fuerza Terrestre; o el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en el almuerzo de dicha entidad, que alternaron con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.