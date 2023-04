Ion Aramendi y su mujer, María Amores, han vivido un fin de semana de lo más emocionante. Y es que el presentador de Telecinco y la periodista celebraron la primera comunión de su hijo Ion.

Es por ello que reunieron a sus familiares y amigos más cercanos para celebrar este acto que marcará un antes y después en la vida del pequeño, pero también de su madre.

Y es que pocos eran los presentes que no sabía que la propia María Amores también estaba recibiendo el mismo sacramento que su hijo. "No se lo dije a casi nadie porque no quería robarle ni un poquito de protagonismo", comienza en una publicación de Instagram que ha compartido sobre este día tan especial.

"Me arriesgaba a que a él no la dejaran hacerla, pero no hice nada ilegal, lo juro, tenía el beneplácito de un sacerdote para dar este paso desde hace 32 años", asegura en el texto.

Así pues, se dispone a explicar la historia de por qué no tomó la primera comunión cuando era pequeña: "Mis padres no me bautizaron de bebé para darme la oportunidad de elegir ese camino en el futuro si así lo deseaba. Y así lo hice. A los 14 años fui a bautizarme voluntariamente de la mano de mi abuela Dorita".

Así pues, alega que no saben de donde viene su "beatitud" porque nunca fue a un colegio de monjas y en su casa no le inculcaron nada que tuviese que ver con ello. "El día de mi bautismo, el sacerdote me dijo que me veía de sobra preparada para comulgar, que buscase un día importante para hacerlo. Y nunca me atrevía", apunta la comunicadora.

Pero ese día por fin ha llegado para ella, el cual asegura que "fue muy emocionante". "Soy muy espiritual y solo en las iglesias encuentro ese momento íntimo y sereno para reflexionar profundamente más allá de lo mundano y cotidiano", prosigue.

Por ello, considera que este tipo de tradiciones "une a las familias profesen lo que profesen". "Me sentí muy orgullosa de haber criado a una persona tan sensible y tan emocional, eso le va a ayudar a ser más feliz. Expresar los sentimientos es salud mental. Fue un día inolvidable", concluye María Amores, dejando una indirecta a sus familiares: "A mí, ningún regalo. Aún estáis a tiempo".