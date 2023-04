María Amores prepara proyecto para Mediaset en el que participará su marido, el presentador Ion Aramendi

"Me llamo María Amores Velasco, tengo 45 años, salmantina de nacimiento, donostiarra y madrileña de adopción. Soy periodista, he trabajado siempre en televisión detrás de las cámaras como redactora, guionista y castinera", así se presenta a sí misma el nuevo fichaje de Mediaset, María Amores.

La periodista, esposa del presentador Ion Aramendi, con el que tiene tres hijos, prepara ya un proyecto audiovisual digital de la mano de Mediaset, según ha anunciado la compañía.

María Amores será la protagonista del formato, en el que podría replicar los contenidos que sus seguidores pueden ver en las redes sociales, como estilos de vida, maternidad, belleza, moda...

El nuevo contenido podría aparecer en la plataforma Mtmad, donde otras influencers y personalidades tienen canales propios centrados en su propia forma de ser y sus vidas.

Generouser es el alter ego de la periodista en Instagram, un "palabro" que acuñó "aludiendo a la generosidad" y que quizá podría dar nombre a ese nuevo proyecto. "Creo que es es muy generoso por mi parte compartir desinteresadamente trucos de belleza, productos interesantes, planes, tips de maternidad y lifestyle. También lo es abrir las puertas de mi casa y de mi corazón. No os voy a engañar, Generouser nació de una necesidad, como un desahogo", cuenta María Amores.

"Ahora hay unas personas muy pros que me han ofrecido un proyecto muy YO, muy bonito y constructivo. Y estoy ilusionada, Generouser es mi cuarta hija y me encanta que le vaya bien. Para que ese proyecto vea la luz, hay un camino que tengo que recorrer amplificando mi perfil. Solo es eso. No voy a cambiar, voy a crecer. No voy a ser una influencer, soy y siempre seré una Generouser convencida y radical", decía como declaración de intenciones sobre el nacimiento de este nuevo reto.

Un desafío en el que la acompañará como invitado su marido. "Ion Aramendi colaborará de forma especial, apoyando a su mujer", decía el medio Outdoor, de Mediaset.