Isa Pantoja detalla sus planes de boda con Asraf Beno: fecha, lugar y lista de invitados

Tras cuatro años de relación y después de cancelar sus planes de casarse en junio de 2020 en el Norte de África debido a la pandemia, Isa Pantoja y Asraf Beno ya tienen fecha para su boda, tal y como ella misma ha detallado en Conexión Honduras. Mientras su pareja se encuentra concursando en Supervivientes 2023, la hija de Isabel Pantoja está volcada al cien por cien en los preparativos de su boda.

La prima de Anabel Pantoja acude al plató de Supervivientes para defender a su novio, pero, esta vez, también aprovechó la ocasión para revelar algunos detalles de su gran día. Así, se ha podido saber que la pareja ha decidido hacer un cambio de lugar y de fecha.

"Llevamos atrasándolo tanto tiempo... Cuando salga, veranito y boda", expresó Asraf Beno desde las cálidas playas de Honduras, dejando entrever que octubre ya no sería el mes que habían pensado para pasar por el altar.

Fue entonces cuando la hermana de Kiko Rivera ha desvelado que se darán el 'sí quiero' en septiembre, aunque todavía no sabe exactamente qué día del mes será. "Estoy preparando la boda para septiembre. ¿No lo había dicho? Creo que la fecha no la había dicho. La fecha no la sé pero sí, para septiembre", confesó en el plató.

En cuanto al lugar, en principio el enlace se iba a llevar a cabo en Marruecos, después planearon casarse en Andalucía, pero finalmente ha habido otro giro en los acontecimientos. La boda se celebrará en Madrid por una clara razón. "La vamos a hacer en Madrid. Lo voy a hacer en Madrid porque viendo el percal, mucha gente de Andalucía no va a venir, así que la mayoría va a ser de Madrid", explicó Isa Pantoja.

En lo que se refiere a los invitados, la exconcursante de GH VIP ha dejado claro que su tío Agustín Pantoja no asistirá al enlace, pero su madre, Isabel Pantoja, y su prima Anabel Pantoja sí. "Invitaré a mi madre y a mi prima Anabel, que siempre ha estado conmigo y a la que he sentido como mi familia", afirmó en el plató.

"Tendré que hablar con Asraf sobre la situación esta de 'Supervivientes'", desveló haciendo referencia al resto de sus invitados y, en concreto, a sus primos Manuel Cortés y Alma Bollo, quienes se encuentran participando en el reality, pero no mantienen una buena relación con Asraf. Esta es la razón por la que prefiere tomar la decisión de invitarles o no junto a su novio.