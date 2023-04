Maroto promete "recuperar" la bandera del Orgullo en Cibeles tras la negativa de PP y Vox

Las formaciones municipales del Partido Popular (PP) y Vox han rechazado este martes colocar la bandera LGTBI en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio de la capital, durante la celebración del Orgullo 2023. Tras conocer esta noticia, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, se ha comprometido a "recuperar" esta seña de identidad si gana las elecciones del próximo 28-M.

"Es urgente cambiar el gobierno de esta ciudad. Madrid es una ciudad acogedora, abierta y moderna. Una ciudad donde nos sentimos orgullosos. A partir del 28M vamos a recuperar el Orgullo de Madrid", ha escrito Maroto en su cuenta de Twitter junto a los iconos de las banderas LGTBI y Trans.

Orgullo de #Madrid 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/dDBMhg4Jrp — Reyes Maroto (@MarotoReyes) April 25, 2023

La negativa de PP y Vox se ha producido a la iniciativa planteada por Más Madrid, que ha incluido una enmienda del Grupo Mixto. El pasado jueves, la todavía vicealcaldesa, Begoña Villacís, prometió, durante un acto con varias personalidades LGTBI, que este año la bandera arcoíris ondearía en Cibeles durante la celebración del Orgullo.

Esta festividad, que congrega a cada año a miles de personas llegadas de todo el mundo, ha estado rodeada de polémica en las últimas ediciones por la colocación o no de la bandera de este colectivo. Desde el Ayuntamiento, siempre han defendido que la no ubicación de esta en Cibeles se debe al amparo de una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo (TS) en 2020, donde se establece que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".