El nivel máximo de decibelios se ampliará este año durante el Orgullo de Madrid

La celebración del Orgullo 2023 en la capital, del 23 de junio al 2 de julio, deberá cumplir con los niveles máximos de ruido establecidos, que serán ampliados al ser declarado evento de interés general, pero no tendrá exención total del límite.

Así lo ha dado a conocer en el último Pleno del mandato el concejal-presidente del distrito Centro, José Fernández, quien ha indicado que se busca "proteger el descanso de los vecinos frente al ruido, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona declarada como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)".

Desde Más Madrid, Amanda Romero, ha precisado que el Orgullo de la capital "es un acontecimiento que atrae a un millón y medio de personas, con un enorme impacto económico y social". "El Orgullo es reivindicación de la diversidad, que ha supuesto un altavoz para conseguir derechos LGTBI. Es una de las celebraciones del Orgullo más importantes del mundo", ha apostillado.

Por ello, ha instado al Gobierno municipal a que "sea un aliado para el Orgullo, que no ponga zancadillas". Ha recordado que hay "un asunto clave que preocupa, y con razón, a las entidades organizadoras y es la cuestión del ruido y las dificultades para el correcto desarrollo".

El Consistorio puede limitar o suspender la ordenanza

Fernández, en la réplica, ha respondido que "el Orgullo se celebra antes de la llegada de Manuela Carmena" y que la exención total del ruido "va en contra de la normativa, de la ordenanza contra la contaminación acústica". "Ustedes aprobaron en abril de 2019 la ZPAE de Centro a última hora y es de obligado cumplimiento", ha apuntado a continuación.

La celebración de actos en el medio ambiente exterior con la utilización de equipos de amplificación sonora está regulada en el artículo 19 de la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica.

Establece que "el Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora establecidos en el artículo 15, a petición de sus organizadores, y en relación con las zonas afectadas, previa valoración de su incidencia acústica".

El Ayuntamiento de la capital comenzó a conceder en 2008 las autorizaciones para la superación de los límites sonoros para la celebración del Orgullo "tal y como establece y permite la normativa del ruido". Este año, se modificarán estos límites del mismo modo, que sí se suspendieron con el gobierno de Ahora Madrid durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Acusaciones de LGTBIfobia institucional

Desde el Grupo Mixto, se ha advertido de que aún "no hay partida presupuestaria destinada a su organización" y ha afeado la "LGTBIfobia institucional de la que hicieron gala el año pasado". "Espero que les quede algo de dignidad y no haya sido solo cinismo cuando presentaron la candidatura a capital europea de la inclusión", ha lanzado.

Postura contraria ha mostrado la concejala Aránzazu Cabello, de Vox, quien ha reprochado que el Consistorio pone "seguridad, limpieza, calles, se les exime de la ordenanza del ruido, y todo eso no es para una manifestación, sino para beneficios de unos empresarios con conexión entre la izquierda y la derecha". "No vanos a amparar actividades privadas, pagadas con dinero privado, porque tienen muchos vínculos con los partidos y se lo han montado fenomenal. Ellos no pagan nada, cobran a los patrocinadores, y los vecinos tienen que pagar todo. Que paguen como todos", ha finalizado.

"Este Gobierno cree en el Orgullo, cree en Madrid"

Desde CS ha tomado la palabra la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha declarado que "este Gobierno cree en el Orgullo porque cree en Madrid", y ha puesto en valor la creación de un Observatorio LGTBI, "según el que el 81% del colectivo siente que es una ciudad amable".

"Madrid ha tenido banderas del Orgullo, porque las hemos puesto en las juntas, tiene bandera y pancarta, eso es lo importante. Madrid es una ciudad que cree en la libertad, pero que no limita la libertad a bajar los impuestos, tiene la libertad como algo mucho más amplio", ha valorado.

La edil socialista Emilia Martínez ha destacado que "Madrid tiene el mejor Orgullo" y que se trata de "la gran fiesta de la ciudad y el acto más multitudinario de Europa a escala internacional". "Está considerado uno de los más atractivos del mundo por la buena organización, y es el mayor evento de Madrid", ha justificado.