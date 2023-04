Isa Pantoja llama a 'Sálvame' para desmentir los rumores que la señalan siendo infiel a Asraf: "Os la están colando"

Sálvame ha comenzado su emisión de este martes con supuestos rumores que afectarían a Isa Pantoja. Según la tertulia de Telecinco, la hija de la tonadillera habría enlazado una fiesta con otra los últimos días, faltando incluso a El programa de AR y, además, habiendo tenido mucho acercamiento con otro chico que no era su pareja. Sin embargo, la implicada ha llamado al programa para explicar lo sucedido.

Todo se remontaría al jueves tras Supervivientes. Tal y como ha contado el espacio de tardes, la influencer habría salido de fiesta y, posteriormente, habría acabado con un conocido hombre. "Entraba de la mano de un chaval morenito. No era alto", ha contado una testigo para el programa.

"Según nos ha contado nuestro informador, estuvo dentro de un coche durante más de hora y media", ha añadido Kike Calleja. Finalmente, el programa de Telecinco ha señalado que el chico sería Roberto Urbano, la pareja de Andrea Gasca en la primera temporada de La isla de las tentaciones.

Tras comentar durante un par de horas esta información, Isa Pantoja ha llamado al programa. "Como queríamos seguir la fiesta fuimos allí, pero yo no me molesté en ver el sitio. Me quedé en la barra y no vi el jacuzzi, y al rato me fui", ha comentado.

La colaboradora de Telecinco se ha defendido sobre no haber aparecido en El programa de AR: "No fui porque tenía migraña". "Más de dos horas no me quedé en ningún momento en el coche, os la están colando", ha defendido la implicada por los rumores que la señalaban como infiel a Asraf Beno.

"Roberto no puede enseñar ninguna prueba, porque no las hay", ha insistido. "Me da igual si en el coche estuve un minuto o cinco, lo que estáis diciendo es que le fui desleal a Asraf", ha señalado la hija de Isabel Pantoja. "No ha pasado nada", ha sentenciado.