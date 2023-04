María Patiño habla de un caso de cosificación que sufrió en 'Sálvame': "Han hablado de mi pecho y no he sabido reaccionar"

El actor William Levy aseguró hace unos días que el trato de Mercedes Milá no fue el mejor en una entrevista que le realizó. La periodista siempre ha asegurado sentir debilidad por el cubano y mantuvo un trato demasiado cariñoso con él. Por ello, el protagonista de Café con aroma de mujer explicó que, si lo hubiera hecho un hombre, podría ir a la cárcel. Ahora, la presentadora le ha dado la razón.

Sálvame ha hablado sobre el tema y, entre el acalorado debate sobre el acoso y el género, María Patiño se ha atrevido a hablar de una experiencia personal. La presentadora ha querido recalcar que, aunque la persona se sienta incómoda, no es tan sencillo parar la situación.

"Yo hay veces que me he sentido incómoda y no he sabido reaccionar, porque me he quedado bloqueada", ha interrumpido la conductora de la tertulia. De hecho, Patiño ha ido un paso más allá dando detalles: "Han hecho referencia a mis pechos en una entrevista y no he sabido reaccionar".

"Me pasó en este programa hace poco tiempo y me tuve que salir fuera con alguien que no quiero nombrar", ha añadido. "Estoy de acuerdo con lo que estamos planteando, pero cuando me pasó me quedé tan cortada que no reaccioné".