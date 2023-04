Rosario Mohedano pasa por un gran momento, especialmente en el aspecto profesional, pues unas semanas que estrenó De qué vas, su último tema en el que contó con Gloria Camila y Amor Romeira para el videoclip. Sin embargo, el significado de su canción aún parece estar dando que hablar.

"En ese momento tenía a una persona entre ceja y ceja, porque me había maltratado públicamente durante muchísimo tiempo", declara la artista a la revista Semana en referencia hacia quién podría ir su single. Y, aunque prefirió no nombrarla, lo cierto es que contra quien más batallas, mediáticas y legales, ha tenido ha sido Kiko Hernández.

Según sostiene, se ha sentido "muy juzgada" en una época que recuerda como la "más triste" de su vida. Pero, además, también apoya en este sentido a su prima, Gloria Camila, y defiende su simbólica presencia en su videoclip.

"Ella ha sufrido un maltrato público brutal por ser adoptada, por defender a su gente y por no decir ciertas cosas. Tenía que estar en esta canción", sostiene. "Quien haya luchado contra una injusticia se tiene que sentir identificado con esta canción".

"Ella ha confesado que acude a un psicólogo y que se retira de las redes sociales. Se ha tenido que apartar y ha sido una decisión muy inteligente por su parte", alaba Rosario Mohedano. "Mi prima necesitaba respirar, pero tendrá que volver, porque su medio de vida es la publicidad. Ella es actriz y hoy por hoy las redes sociales son una ventana al mundo a cada segundo".

Por su parte, la hija de Rosa Benito también habla sobre Mediaset, pues su nombre forma parte de los vetados de la cadena. "Nosotros tenemos por sentencia que no pueden hablar de nosotros, pero porque hemos ganado un juicio, no es porque a mí me veten de repente. Yo gano un juicio y una de las cláusulas es que ya no se pueden meter ni conmigo ni con mi marido", sostiene. "Hace nueve años que me echaron de ese canal. Me fui sin hacer ruido y me reinventé. Pero yo no he dejado la televisión".