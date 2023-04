La proliferación de las bandas en los distintos barrios de nuestro país se ha convertido en un problema cada vez más grave. Este lunes, El programa de Ana Rosa ha narrado el caso de una joven cuyo exnovio le ordenó un asesinato.

El pandillero, de trece años y de origen colombiano, le indicó a su exnovia que si quería formar parte de la banda de los Trinitarios, debía matar a una otra chica que pertenece a un grupo rival. La joven, también de trece años, se negó a cometer el crimen y denunció el asunto a la Policía.

"Me está intentando captar un miembro de los Trinitarios. Es mi exnovio. Me ha dado un cuchillo para asesinar a otra niña y me ha explicado: 'Te acercas por detrás y se lo clavas en el costado derecho. Luego le das para arriba para pinchar el riñón'", explicó la menor en su declaración.

El pasado 7 de abril, la joven acudió, junto a su abuelo, a la comisaría más cercana para interponer la denuncia contra su expareja donde, además de prestar declaración, aseguró que el joven le había entregado una fotografía de la que debía ser su víctima. De la misma manera, la chica desveló a los agentes el nombre de pila de su exnovio y el colegio en el que estudiaba.

A los tres días de la denuncia, la Policía recibió una nueva llamada de la joven, que apuntaba: "Me están persiguiendo unas veinte personas menores". Los agentes acudieron a la ubicación que les envió, donde encontraron un cuchillo de cocina entre los arbustos.

La joven apuntó que había tenido una pelea con su exnovio y que este había ordenado a otra joven que la matase. En ese momento, siete personas fueron identificadas y, al día siguiente, el pandillero fue localizado en su centro escolar. El chico admitió haber tenido una relación sentimental con la denunciante y declaró tener simpatía con la banda de los Trinitarios.

Todos los protagonistas de la historia tienen menos de 14 años, por lo que no pueden ser procesados, son inimputables. Desde el plató del matinal de Telecinco, el inspector José María Benito ha destacado la valentía de la chica al denunciar a su exnovio.

Ana Rosa Quintana ha apuntado que "estos chavales donde tienen que estar es en el colegio". Por su parte, Patricia Pardo ha agregado: "Esa niña no podrá poner un pie en la calle porque tiene a media banda de Los Trinitarios detrás de ella". También Cruz Morcillo ha explicado que, aunque los Trinitarios "son muy violentos", es "inusual que la iniciación en la banda sea tan bestia y brusca", a lo que el abogado Juan Manuel Medina ha completado que los delitos de sangre suelen cometerse con 16 o 17 años.

Finalmente, el periodista Israel López ha añadido: "Las autoridades no quieren asumir o hacer público que el problema de las bandas existe y cada vez afecta a más personas cada vez más jóvenes. Controlan barrios y localidades enteras".