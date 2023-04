Marta Riesco y Antonio David Flores ya no están juntos. La periodista dio la noticia este jueves a través de Instagram y señaló directamente a Rocío Flores, la hija del ex guardia civil, por haber conseguido, supuestamente, lo que llevaba un tiempo deseando. Unas palabras tras las que, un día después, la influencer se ha pronunciado visiblemente enfadada.

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", comunicó Riesco en sus stories, en los cuales señaló a la excolaboradora de El programa de Ana Rosa: "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

Estas palabras no han hecho gracia a la joven, que, lejos de dirigirse directamente a Riesco, primero ha optado por el silencio ante las preguntas de los reporteros de Europa press y, después, por lanzar un cortante mensaje que deja entrever el enfado que siente.

"¡Ah! Gracias… Es un comentario superapropiado siendo periodista. Superobjetivo y superapropiado, muchas gracias y buenos días", ha compartido Flores.

Por su parte, el excolaborador de Sálvame no se ha pronunciado sobre la ruptura, un hecho sobre el que Riesco todavía necesita reponerse, tal y como contó ella misma a sus seguidores.

"Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me quiere. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", ha concluido junto a una foto en la que aparecían sus pertenencias en bolsas, por lo que aparentemente se había marchado de la casa", contó.