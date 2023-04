Alexia Rivas y Mikel Lezama rompen su relación tras seis meses juntos: "Cuando conoces a una persona todo es bonito..."

Alexia Rivas ha confesado en Fiesta que su historia de amor con Mikel Lezama Zulbedia ha llegado a su fin tras seis meses de relación. En el mismo espacio, la periodista también ha desvelado los motivos de su ruptura.

El romance que empezó el pasado mes de noviembre, después de que ambos coincidieran en un bar, "no ha cuajado", tal y como ha confirmado la que fuera concursante de Supervivientes en Fiesta. "Cuando conoces a una persona todo es bonito, pero no lo conoces realmente", ha matizado. Según ha asegurado la colaboradora de Pesadilla en el paraíso, después de mantener una profunda conversación con el concejal del PP, ambos decidieron que lo mejor era mantener sus vidas por separado.

La influencer no ha querido entrar en detalles por respeto al político, pero sí ha dejado claro que no hubo una razón de peso en el fin de su noviazgo. "Las cosas duran lo que duran y esto es así. No ha habido un motivo de peso importante. Han influido las agendas... Él vive en San Sebastián y yo en Madrid", ha explicado al programa de televisión.

Aunque la ruptura se produjo hace un par de semanas, la de Ponferrada prefirió mantenerlo en privado hasta que ambos procesaran la decisión. "Ahora estoy más tranquila, no quería decir nada. Él está inmerso en una carrera política, no es plato de buen gusto hablar de esto", ha expresado en el ya mencionado espacio.

La periodista también ha aprovechado la ocasión para aclarar que tras ser cazada por los medios junto a Mikel Lezama, rápidamente se definió su relación debido a la presión pública. Una hecho que antes de ser un personaje público no ocurría, ya que ella manejaba los tiempos y si la cosa no llegaba a buen puerto no tenía que dar explicaciones. "Él lo ha llevado bien (la relación). No es fácil, ha estado a la altura y le quiero dar las gracias", ha dicho.

En palabras de Alexia Rivas, "se cierra una puerta, pero se abre otra". Al parecer, la colaboradora ya ha asimilado el fin de esta etapa y, ahora, está centrada en su futuro. "Estoy bien, feliz y contenta. Lo que importa es eso. No he llorado estas últimas semanas", ha zanjado.