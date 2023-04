Qué significa el corte en la punta de una oreja que vemos en muchos gatos callejeros

¿Te has fijado alguna vez en que muchos gatos callejeros tienen cortada un trocito de oreja o presentan una pequeña muesca en la misma? Este corte es una práctica muy extendida en muchos lugares del mundo, siendo conocida como eartipping, cortar la punta de la oreja del gato, dejando una marca clara y visible. Pero, ¿por qué se hace esto?

La principal razón por la que se hace este corte es para indicar que el gato ha sido castrado o esterilizado, algo especialmente útil para los gestores de las colonias felinas, quienes se encargan de esta labor de esterilización y que, además, también controlan la población de mininos que habitan en la misma.

En los programas de gestión de poblaciones felinas, el corte en la oreja es una práctica común en muchos países. Después de aplicar el método CER (captura, esterilización, retorno) se les realiza esa pequeña marca para que, a su vuelta a la colonia, pueda saberse claramente que ya han pasado por la esterilización.

Esto ayuda tanto a los gestores de la colonia felina, como a cualquier otra persona que lo encuentre, a saber que se trata de un gato esterilizado, por lo que, dispondrá de microchip de identificación (a nombre de la persona responsable de la colonia) o incluso podría tratarse del gato de un particular.

Algunos gatos domésticos también tienen el corte

En España, todavía hay muchas zonas en las que es habitual que los gatos domésticos tengan acceso al exterior, algo que desde las asociaciones catalogan de peligroso, ya que podría ocurrirle algo al animal y, además, puede ser el comienzo de camadas no deseadas.

Por este motivo, algunos propietarios optan por realizarle también el corte en la oreja a sus gatos, tanto para identificarlos como caseros, como para hacer saber a cualquier persona, en caso de extravío, que está esterilizado. Pero, ¿acaso eso no afecta a la audición del gato?

Aunque pueda parecer una práctica cruel, la realidad es que este pequeño corte no afecta en absoluto a la calidad de vida del gato, ni a su audición. Se suele realizar tras la esterilización, con el gato anestesiado y la recuperación es muy rápida ya que en la punta de la oreja casi no tienen venas (y las que hay son muy finitas) por lo que no se produce a penar sangrado.

En resumen, si alguna vez te encuentras con un gato en apuros con un pequeño "mordico" en la oreja, probablemente se trate de un gato perteneciente a una colonia felina que ha sido esterilizado para el control de la población de la misma; o bien el gato de algún particular, por lo que debes llevarlo al veterinario más cercano lo antes posible, ya que dispondrá de chip y podrán contactar con la persona responsable que esté a su cargo.