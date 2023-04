Cómo limpiar los zapatos de ante

Es un hecho que los zapatos de ante han vuelto a estar de moda. Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que es un tejido suave, sofisticado y elegante que queda bien con cualquier look o prenda. Por ello, es probable que, quienes los tienen en su poder, quieran conservarlos siempre como nuevos. De ahí la importancia de que conozcan cómo limpiarlos. Y lo cierto es que, aunque son muy delicados, esto no significa que sea imposible quitar las manchas.

El ante es un material al que se recurre con frecuencia en las prendas de ropa, tanto para los guantes y bolsos, como para algunos tapizados. Pese a que es habitual calzar los zapatos de este tejido en épocas de bajas temperaturas, es muy polivalente y cada vez está más presente. Sin embargo, no es recomendable para los días de lluvia o con exceso de sol, ya que puede perder su color y estropearse. Esto se debe a que son muy fáciles de dañar, por lo que hay que recurrir a los productos adecuados para cuidarlos y mantenerlos en buen estado.

Por tanto, si los zapatos de ante tienen manchas, se aconseja poner en práctica los trucos caseros que se explican a continuación para limpiarlos y que luzcan perfectos.

Pasos para limpiar los zapatos de ante

Lo primero que hay que hacer para limpiar los zapatos de ante es cepillarlos –con un cepillo especial- para quitarles toda la suciedad que tiende a acumularse en la superficie.

Después, con una goma similar a la de borrar y de un color neutro, para no colorear, se podrá quitar alguna rozadura y las manchas más complicadas. Para potenciar el efecto, conviene usar una lima.

El siguiente paso es aplicar un protector para que estén como nuevos después de futuros usos y las manchas no penetren con facilidad. Pero si todo esto no ha sido suficiente, hay que optar por un limpiador de textiles caseros.

Con qué productos se pueden eliminar las manchas

Aunque lo ideal es que baste con el método que se ha indicado con anterioridad, en ocasiones, las manchas persistirán en los zapatos de ante y no estarán todo lo limpios que se desea.

Cuando esto sucede, es el momento de utilizar los productos caseros, que son fáciles, rápidos y efectivos. Así, a 400 ml de agua hervida, se añaden 100 ml de vinagre y dos cucharadas de jabón con glicerina o en escamas. Una vez hecho esto, con ayuda de un embudo, se pasa a una botella con pulverizador. Esto se aplica sobre la tela y se frota para eliminar la suciedad.

Además, puede darse el caso de que se ensucien de barro. Si es así, hay que esperar a que se seque para pasar un cepillo y luego limar la zona con cuidado. La mezcla de vinagre, agua y jabón se pulveriza sobre el zapato y se seca con un paño limpio –nunca hay que aplicarles calor, dado que los estropearían-.