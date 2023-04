Susana Uribarri cuenta en directo sus primeras impresiones sobre Ana Obregón y su nieta en su visita a Miami

Susana Uribarri conectó en directo con Santi Acosta y los colaboradores que participaron en Ana, el documental sobre la reciente maternidad de Ana Obregón. La representante de la actriz comentó sus primeras impresiones tras su llegada a Miami.

Susana fue la primera persona en dar declaraciones tras conocer a la pequeña Ana Sandra: "He visto a Ana guapísima, aunque ella diga que tiene ojeras. Estoy sin voz de la emoción de ver a una cosita tan bonita".

"Verla vistiendo de color en persona ha sido una impresión", dijo sobre la ropa de Obregón, quien anunció que había finalizado el luto. "La niña es muy comilona", añadió sobre la pequeña protagonista.

Ana Obregón solo vestía de blanco, a modo de luto, desde el fallecimiento de su hijo



Desde el nacimiento de Ana Sandra el color ha vuelto a su armario 👇



Asimismo, aseguró que no volvería a España con la actriz. "A mí me quedan unos días, pero a Ana le quedan unos cuantos más. Imagino que es por falta de papeles, pero no le he preguntado", señaló Uribarri.

"Yo no tenía ni idea de lo que pasaba", contestó cuando le preguntaron si ella conocía la sorprendente maternidad de Obregón antes de nacer Ana Sandra.

Antes de marcharse, Susana compartió sus primeras impresiones sobre la pequeña: "La niña tiene pinta de que va a ser muy alta, muy guapa y una gran guerra, como su padre".