Santi Acosta presenta 'Ana', el especial sobre Ana Obregón: "Para juzgar ya están los jueces y para linchar, la inquisición"

Telecinco emite esta noche (22.00 h) un especial llamado Ana sobre uno de los casos más sonados en España en los últimos tiempos:que Ana Obregón sea madre y abuela gracias a la gestación subrogada.

Santi Acosta presenta este espacio en el que se mostrarán imágenes inéditas de Obregón, desde su partida desde el aeropuerto de Madrid hacia Estados Unidos hasta su día a día durante su estancia en Miami esperando el momento de la recogida de su nueva hija y el instante en el que la ve por primera vez y la sujeta en brazos.

¿Le frustra en alguna ocasión no poder hacerlo?No, últimamente los periodistas están muy acostumbrados a opinar y un periodista lo que tiene que hacer es informar, tener información. A mí esa esa es la parte del periodismo que me gusta. Siempre he intentado no opinar y que lo que contaste fuera de la forma más objetiva posible, así que no me frustra no opinar porque no soy quien para juzgar. Para juzgar ya están los jueces y para linchar y lapidar ya está la inquisición. Mi papel es informar y hacer que los colaboradores y la información brillen.