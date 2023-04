Michelle Jenner desvela en 'El Hormiguero' sus aficiones favoritas: "Me hago mis propios muebles y tengo un huerto"

El Hormiguero concluyó la semana con una doble visita, la de Ana Polvorosa y Michelle Jenner, que presentaron la serie Tú también lo harías.

La ficción, que se estrenará el próximo 26 de abril en Disney+, mete de lleno a los espectadores en un atraco a mano armada en una línea de autobús de Barcelona.

Tras comentar algunas anécdotas del rodaje de la serie con Pablo Motos, el presentador quiso destacar una curiosa afición de una de sus invitadas de este jueves.

"Michelle: ¿Es verdad que te haces tus propios muebles? Y no digo la típica mesilla de Ikea?". La actriz le contestó que "me gusta mucho trabajar con madera y tengo una caladora".

La invitada añadió que "me he hecho la mesa de la televisión y una estantería, es que me relaja. También tengo un huerto con tomates y pepinos".

"Soy de esas personas que, cuando tengo muchos, los regalo y le digo a mis amigos que saben de forma diferente a los del supermercado", afirmó Jenner. "Yo también tuve un huerto hace tiempo", señaló Polvorosa.