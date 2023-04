Rosario Flores, en 'El Hormiguero': "Si mi madre viviera, estaría en Instagram y tendría millones de seguidores"

Rosario Flores visitó este miércoles El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre la nueva temporada de La Voz Kids, que se estrenó el pasado sábado en Antena 3.

"Llevo toda mi vida en ese formato, soy la monstrua de los niños y el programa más bonito de mi vida. Eso sí, cuando empecé no estaba por la labor de hacer televisión y llevamos como diez u once años haciendo el programa...", reconoció Rosario.

El presentador quiso saber cómo era decirle a un niño que no pasa el corte en La Voz Kids. "Es muy duro. Pienso que quién se habrá inventado este programa...", respondió la invitada.

"Pero es verdad que el niño se lo toma mucho mejor que los mayores, se le olvida a los cinco minutos, por eso decidí hacer solo de pequeños. Es que muchas veces he llorado por no haberme dado la vuelta", añadió.

Motos también recordó que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Lola Flores y que se acababa de inaugurar en Jerez el Museo de la Faraona.

"Ver el museo de mi madre me emocionó, lloré muchísimo", señaló la artista. Y destacó que si Lola Flores vivera en la actualidad "estaría en Instagram y tendría millones de seguidores", afirmó Rosario.

Rosario Flores, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

El valenciano también comentó que "parece ser que la mítica frase en The New York Times sobre tu madre que decía: Ni canta ni baila, pero no se la pierdan, no existió".

La cantante señaló sobre la afirmación que "ella se pondría muy contenta de que no existiera porque cantaba y bailaba mucho y el 'no se lo pierdan', era su energía".

Por último, el conductor del programa le preguntó a su invitada: "¿Cuánta gente había en tu casa en una noche normal?". A lo que Rosario le contestó que "en mi casa nunca había una noche normal, mi madre siempre iba con gente muy artista y había mucha alegría".