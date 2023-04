José Ortega Cano reaparece para recoger un premio por su trayectoria: "Siempre hubo alguien que quiso apostar por mí"

José Ortega Cano ha reaparecido públicamente. Y es que el diestro ha tenido que viajar hasta Sevilla para recoger un premio por su trayectoria profesional.

Ha sido en el teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla donde durante el mediodía de este martes se han celebrado los premios taurinos de Carrusel Taurino de Canal Sur Radio.

Allí, el exmarido de Ana María Aldón ha recibido el Premio Carrusel de Honor. Una vez que el jurado se lo ha entregado, Ortega Cano ha ofrecido unas palabras de agradecimiento por este reconocimiento.

José Ortega Cano, Emilio de Justo y la ganadería La Quinta, Premios Carrusel Taurino de Canal Sur



🌐 https://t.co/ESVFvtH7pu pic.twitter.com/gpWsuonJS2 — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) April 18, 2023

"La vida me ha ido en algunos momentos más regular de la cuenta, pero nunca he perdido mi ilusión. Ser torero es lo más grande que hay", ha dicho en referencia a su profesión, de la cual se siente muy orgulloso.

"En varias ocasiones de mi carrera quise abandonar, pero siempre hubo alguien que quiso apostar por mí. Empecé con momentos y corridas muy duras", apunta sobre sus inicios, en los cuales le decía a su madre que "lo dejaba porque no iba a ser capaz".

"Ella me contestó que, aunque no lo fuera a tener fácil, con esfuerzo llegaría a ser grande. Y no se equivocó", apunta el diestro, que ha posado ante las cámaras muy sonriente y emocionado por este premio.