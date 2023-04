La reacción de Arelys al enterarse de la ruptura de su hijo, Yulen Pereira, y Anabel Pantoja: "Me duele tener que escucharlo aquí"

Las visitas continúan en Supervivientes. Si la semana pasada Isa Pantoja viajaba a Honduras para reencontrarse con su novio, Asraf Beno, y sus primos, Alma y Manuel Cortés, ahora ha sido el turno de Yulen Pereira.

El esgrimista ha acudido a la isla más famosa de la televisión para darle una sorpresa a su madre, Arelys. El reencuentro se produjo el pasado domingo, durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras.

Mientras Ion Aramendi entretenía a la concursante, su hijo salió corriendo hacia ella para sorprenderla por detrás. Nada más verse cara a cara, se fundieron en un emotivo abrazo y comenzaron a hablar. "Gracias por traérmelo", expresaba Arelys a la organización.

"Todo el mundo está flipando contigo. Lo estás haciendo genial, lo estás haciendo mejor que yo", le dijo el joven a su madre, pues él estuvo en sus pieles el año pasado. Precisamente fue durante su concurso donde Yulen conoció a Anabel Pantoja, quien fuera su pareja hasta hace un mes. La relación del deportista con la influencer es algo que venía preocupando a Arelys y por lo que quiso preguntarle a su hijo.

Aunque en un principio el joven le aseguraba a su madre que "todo está muy bien" y que no se preocupase por nada, fueron escasos los minutos en los que tardó en confesarle a su madre que su relación con la sobrina de Isabel Pantoja había terminado.

"Fue hace un mes. Pero estoy bien. Yo estoy bien, ella está bien, estamos todos bien", le dijo Yulen a Arelys. Esta reaccionó bastante afectada ante la noticia de su hijo: "Entiendo que en España se sabe y yo me acabo de enterar. Lo siento muchísimo, me duele mucho".

"Entiendo que mi hijo me dará sus explicaciones y podré hablar con Anabel, pero me duele tener que escuchar esto aquí, me duele bastante", concluyó la concursante.

La reacción de Asraf Beno ante la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja

Antes de ver a su madre, Yulen Pereira hizo una visita al resto de los concursantes, reencontrándose así con Asraf Beno. Nada más reconocerle llegando en la barca, el concursante se aproximó a la orilla para recibir a su amigo y saludarle con un cálido abrazo.

Tras hablar con los supervivientes y comentarles que están "magníficos", y que la audiencia está "loca" con ellos, el esgrimista le dio la noticia al modelo, que fue quien le preguntó por Anabel Pantoja.

"Eso es lo que te tengo que contar, ya no estamos juntos, pero todo bien, estamos bien, ella está bien, yo estoy bien, pero ya no estamos juntos", le reveló Yulen a Asraf.

"Los pelos de punta" fueron las primeras palabras del concursante, que le proporcionó otro abrazo al enterarse de la noticia. "Me da pena porque os he visto muy bien, congeniabais muy bien, estabais ilusionados", añadió el novio de Isa Pantoja.

"Me he quedado a cuadros", prosiguió el superviviente, que no puede creer en "cómo cambian las cosas en un mes". "No te preocupes, está todo tranquilo, céntrate y a lo tuyo, preocupaos por lo que pasa aquí", fue el consejo que Yulen le dio a su amigo y concluir así con el tema.